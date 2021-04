Felicissima sera, con Claudio Baglioni accade l’impensabile: cosa gli hanno fatto Pio e Amedeo durante la puntata di questa sera.

Questa sera, venerdì 23 aprile 2021, su Canale 5 è in onda la seconda puntata di Felicissima sera. Lo show di Pio e Amedeo, nella prima puntata, ha tenuto incollati alla tv ben 4 milioni di telespettatori: un successo unico per il duo comico, alla loro prima esperienza da conduttori in prima serata. E, questa sera, ha aperto la puntata un ospite super speciale: Claudio Baglioni! Che, al pianoforte, ha deliziato tutti con alcune delle sue canzoni più amate. Secondo Pio e Amedeo, però, il cantante dovrebbe “rimodernarsi” e, con la loro solita ironia, hanno dato a Baglioni alcuni consigli per attirare un pubblico più giovane. Ecco cosa hanno fatto!

Chi non conosce Mille giorni di te e di me o Sabato pomeriggio? Tutti almeno una volta nella nostra vita abbiamo cantato i successi di Claudio Baglioni. Nessuno, però, li aveva mai cantanti come ha fatto lui a Felicissima sera! Grazie a Pio e Amedeo, il cantante ha cambiato alcune frasi dei testi dei suoi brani più celebri. In un momento Brigitte Bardot in Porta Portese è diventata Dayane Mello: “È più giovanile, pure questa l’abbiamo modernizzata!”, commenta il duo comico. Che, per rendere Claudio ancora più “rock”, si ispirano ai Maneskin e propongono: “Che ne dici se ci facciamo le unghie nere, ho portato lo smalto?”

Eh si, proprio così! Accompagnati dalla ola del pubblico, Pio e Amedeo mettono lo smalto nero sulla mano sinistra di Claudio Baglioni, che ironicamente commenta: “Una carriera finita!”. “L’inizio di una nuova carriera! Mamma quanto è rock!”, replicano i due comici, soddisfatti per la trasformazione del cantante. E, dopo il cambio look, cantano insieme Voglio andar via. Uno show unico, dove le risate sono assicurate: lo state seguendo?