Isola dei Famosi, Ilary Blasi incantevole in tubino nero: non indovinereste mai il prezzo dell’abito indossato dalla conduttrice.

Una puntata accesissima, quella de L’Isola dei Famosi in onda ieri sera su Canale 5. La fame e la stanchezza si fanno sentire sempre di più e le discussioni tra i naufraghi, ormai, sono all’ordine del giorno. A portare ancora più scompiglio in Honduras ci ha pensato l’ingresso di quattro nuovi naufraghi, soprannominati gli arrivisti: le new entry faranno di tutto per far crollare il gruppo già consolidato. A condurre il reality, come sempre, una meravigliosa Ilary Blasi. Che, per la puntata di ieri, ha scelto un look diverso da quelli con cui l’abbiamo vista nelle scorse puntate: niente abito lungo, ma un tubino nero con gonna al ginocchio. Un abito bellissimo, curiosi di scoprire qualche dettaglio in più? Siete nel posto giusto.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi sceglie un tubino nero: ecco i dettagli e quanto costa

Un look pazzesco, quello sfoggiato da Ilary Blasi per la puntata di ieri de L’Isola dei Famosi. Una versione inedita, almeno per quanto riguarda questa edizione del reality. La conduttrice, infatti, ha indossato per la prima volta un tubino nero, super aderente: gonna al ginocchio e corpetto senza bretelle, ricoperto da pailettes tono su tono. Si tratta di un capo della collezione Primavera /Estate 2021 di Judy Zhang: quanto costa? Il prezzo è riportato dalla sempre informata pagina Instagram “L’armadio delle influencers”, dedicato ai look dei vip:

Eh si, un look impeccabile, completato con sandali neri dal tacco a spillo. E anche per quanto riguarda l’acconciatura, Ilary ha proposto una novità, sfoggiando delle beach waves, onde ad effetto naturale.

Che dire, look super promosso per noi! E voi, avete seguito la puntata di ieri de L’Isola dei Famosi? Quali sono i vostri naufraghi preferiti?