Nel corso della sesta puntata di Amici 20, Tancredi ha abbandonato la sua esibizione all’improvviso: cos’è successo al cantante.

Siamo giunti alla sesta puntata del serale e, in attesa di scoprire chi sarà l’eliminato della serata, l’appuntamento di questa sera, Sabato 24 Aprile, ha cominciato davvero alla grande. Con uno scherzo di Rudy Zerbi ad Arisa che la voleva al centro studio sulle note di un pezzo di latino ed esibizioni davvero incredibili, la sesta puntata di Amici non ha affatto deluso le aspettative del suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano.

Una puntata imperdibile, c’è da ammetterlo. Durante la quale, però, non sono affatto mancati gli inconvenienti. E, badate bene, non facciamo soltanto riferimento all’imprevisto capitato ad Alessandro durante la sua esibizione, ma anche a quello che è successo a Tancredi mentre cantava. Ovviamente, ci teniamo a specificare: non è accaduto assolutamente nulla di grave al cantante. Fatto sta che, nel bel mezzo della sua esibizione canore, il giovanissimo ha dovuto interrompersi all’improvviso. Cos’è esattamente accaduto? Scopriamolo!

Tancredi interrompe la sua esibizione ad Amici 20: cos’è successo in studio

È da poco terminata la prima manche, vinta dal team Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, quando i membri della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Arisa hanno iniziato ad esibirsi dinanzi alla giuria. Il primo ad esibirsi è stato proprio Alessandro. Sulle note di una canzone stellare e protagonista di una coreografia più che incredibile, il ballerino ha impressionato tutti. Il secondo, invece, è stato Tancredi. Raggiunto il centro del palco di Amici, il cantante ha preso in mano il microfono. Ed ha iniziato a cantare il brano. Qualcosa, però, deve essere andato storto. Perché, nel bel mezzo della sua esibizione, Tancredi si è interrotto.

Cosa sarà esattamente successo a Tancredi? Perché, nel bel mezzo della sua performance, ha deciso di interrompersi? Purtroppo, non lo sappiamo! Fatto sta che, dopo un sorso di acqua e ricevuto un consiglio della sua insegnante, ha ripreso immediatamente in mano la situazione.

Insomma, Tancredi è un grandissimo artista. C’è stato l’errore, è vero. Però, immediatamente è riuscito a riprendersi. E ad incantare i suoi sostenitori.