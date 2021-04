Amici, chi è l’eliminato della sesta puntata del talent che andrà in onda Sabato 24 Aprile? Il nome e cos’è esattamente accaduto.

Aspettavate con ansia questo momento, vero? Ebbene: eccoci qui. Proprio oggi, Giovedì 22 Aprile, si è registrata una nuova puntata di Amici, che andrà in onda Sabato 24 Aprile. E, come al solito, sono iniziate a trapelare le prime anticipazioni. A questo punto, la domanda sorge spontanea: chi è l’eliminato di questa sera? Chi è colui che, dopo Martina Miliddi, deve abbandonare definitivamente la scuola di Canale 5? E, soprattutto, chi sono i tre concorrenti che sono finiti al ballottaggio? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Proprio oggi, Giovedì 22 Aprile, si è registrata la sesta puntata di Amici. E, grazie alle prime anticipazioni trapelate da “Il vicolo delle news”, siamo venuti a conoscenza di tutto quello che è successo nel corso di questa nuova registrazione. Anche voi, così come noi, siete curiosi di sapere cos’è accaduto nel corso della puntata? Vi accontentiamo immediatamente!

Amici, chi è l’eliminato della puntata di Sabato 24 Aprile: il ballottaggio

Chi è l’eliminato di questa sesta puntata di Amici che andrà in onda Sabato 24 Aprile? Al momento, come ben sapete, non possiamo fornivi alcuna informazioni utile. Proprio oggi, Giovedì 22, è stata registrata la puntata. E, come al solito, sono finito al ballottaggio tre giovanissimi ragazzi, uno dei quali è stata salvato direttamente in puntata. Ecco, ma siete curiosi di saperne di più?

Stando a quanto si apprende da “Il Vicolo delle News”, sembrerebbe che la sesta puntata l’abbia aperta nuovamente il team Celentano-Zerbi che ha sfidato il team Cuccarini-Arisa. Ad averne la “peggio”, sono state proprio queste ultime. Al ballottaggio va Raffaele Renda. La seconda manche ha visto scontrarsi la squadra vincente della prima manche e quella di Pettinelli-Peparini. A vincere, ancora una volta, sono i due “temutissimi” professori. Al ballottaggio, infine, ci va Samuele Barbetta. Infine, per l’ultima e terza manche, la squadra vincente ha nuovamente sfidato il team Cuccarini-Arisa. E, questa volta, ne è uscito vincitore. Al ballottaggio, quindi, ci va Deddy.

Al ballottaggio, quindi, sono finiti: Deddy, Raffaele e Samuele. Quest’ultimo, da quanto si legge, è stato il primo ad essere salvato in studio. Mentre gli altri due, invece, verranno a sapere le loro sorti in casetta.