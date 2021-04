Massimo Ciavarro è un celebre ed affermatissimo attore, ma ricordate che ha partecipato anche a due reality? L’abbiamo visto proprio lì.

Correvano esattamente gli anni ’70 quando Massimo Ciavarro, davvero giovanissimo, ha fatto il suo debutto nello spettacolo italiano. E, da quel momento, non ne è mai più uscito. Protagonista indiscusso di diversi fotoromanzi pubblicati su una nota rivista settimanale, l’attore romano ha incominciato proprio così a farsi conoscere ed apprezzare. Tanto è vero che, ancora adesso, continua a decantare di un seguito davvero clamoroso. Nella sua vita, come senza alcun dubbio, ricorderete non c’è soltanto la recitazione e il cinema, ma anche la televisione.

Oltre al fatto, infatti, che abbiamo potuto apprezzare Massimo Ciavarro in diversi programmi televisivi, c’è da ammettere che l’attore romano, nel corso della sua straordinaria carriera, ha avuto la possibilità anche di prendere parte a ben due reality. Avete letto proprio bene. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: di quali parliamo? Anche voi volete saperlo? Scopriamolo!

Massimo Ciavarro, ricordate in quali reality l’abbiamo visto?

In compagnia del suo primogenito Paolo, Massimo Ciavarro sarà uno degli ospiti della puntata odierna di Verissimo. In attesa, però, di scoprire cosa ci racconteranno padre e figlio, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Sappiamo benissimo, e tra l’altro l’abbiamo ricordate anche poco fa, che sin dalla sua prima apparizione, il buon Ciavarro ha letteralmente cavalcato la cresta dell’onda. Da un fascino davvero irresistibile e una bravura davvero immensa, Massimo Ciavarro decanta di un successo davvero impressionante.

Sapete che, però, nel suo curriculum, l’attore romano non conta soltanto film e spettacoli? Si, avete letto proprio bene! Nel corso degli anni, Massimo Ciavarro ha anche preso parte a ben due reality show. Di quali parliamo esattamente? La risposta è piuttosto semplice: a L’Isola dei Famosi e Pechino Express. Correva esattamente l’anno 2008 quando ha preso parte all’edizione di quell’anno dell’adventure reality. Abbandonandolo, poi, per motivi di salute. Ed era, invece, il 2013 quando, in compagnia di suo figlio Paolo, ha preso alla seconda edizione di Pechino Express.

Voi ricordavate questi momenti?