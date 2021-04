Verissimo andrà in onda oggi, sabato 24 aprile, con una nuova puntata ricca di sorprese e di ospiti. Ecco chi saranno i protagonisti dell’appuntamento di oggi.

Oggi, sabato 24 aprile, torna Verissimo con un nuovo appuntamento del weekend. Silvia Toffanin ospiterà nuovamente tanti personaggi noti dello spettacolo italiano, cantanti e piccoli talenti! A grandissima sorpresa ci saranno due ex rivali sul palco che sono diventate grandissime amiche nella vita. Le loro prime e passate incomprensioni sono nate durante un Sanremo nel 1986: avete capito di chi stiamo parlando? Gli altri ospiti in studio oggi, sabato 24 aprile, regaleranno esclusive e dichiarazioni inedite a Silvia Toffanin ed ai telespettatori del programma. Vi sveliamo, nel dettaglio, chi ci sarà oggi in studio.

Segui anche il nostro canale ufficiale Instagram per essere sempre aggiornato–>> CLICCA QUI

Verissimo, ospiti e anticipazioni 24 aprile: grandi sorprese, ecco i protagonisti di oggi

Verissimo torna oggi con un nuovo appuntamento: sabato 24 aprile Silvia Toffanin andrà nuovamente in onda a partire dalle 15.30 su Canale 5 con nuovi ospiti.

Martina Miliddi direttamente da Amici arriva a Verissimo: la ballerina è stata eliminata nel corso dell’ultima puntata del serale di Amici. L’ex allieva del talent show ha svelato di aver chiuso la storia con il cantante Aka7even: “Non c’è stata soltanto un’infatuazione. Mi è rimasto accanto nei momenti brutti e in quelli belli. Oggi resta un buon rapporto, gli auguro il meglio” sono alcune delle dichiarazioni di Martina, svelate in anteprima dal portale del programma.

Leggi anche Amici, Martina Miliddi rompe il silenzio: le prime parole su Aka7Even

Ci saranno in studio oggi, sabato 24 aprile, le insegnanti della scuola di Amici, Lorella Cuccarini e Arisa. Ancora, in studio entrerà una coppia di grandi amiche: parliamo di Donatella Rettore e Marcella Bella. Da grandi rivali sul palco sono diventate grandi amiche nella vita e racconteranno a Silvia Toffanin delle loro passate incomprensioni.

Ospiti oggi di Verissimo anche Gianluca Gazzoli, Don Davide Banzato, Monica Guerritore, Massimo Ciavarro e suo figlio Paolo.

Non ci resta che sintonizzarci oggi, sabato 24 aprile, su Canale 5 a partire dalle 15.30!