Verissimo, super spoiler di Silvia Toffanin: sabato prossimo ci sarà proprio lei; le anticipazioni di sabato prossimo.

Si è conclusa da pochissimo una nuova puntata di Verissimo. Una puntata ricca di ospiti incredibili, che si sono raccontati a cuore aperto, rispondendo alle domande di Silvia Toffanin. Dalla ultima eliminata di Amici Martina Miliddi alla bravissima attrice Monica Guerritore, tantissime interviste esclusive nell’appuntamento di oggi, sabato 24 aprile. E, a quanto pare, anche la puntata di sabato prossimo sarà imperdibile. Poco prima del termine della puntata, prima di dare la linea ad Avanti un altro, la conduttrice ha dato alcuni piccolo spoiler della prossima puntata, annunciando due degli ospiti che saranno in studio sabato prossimo. Sono due amatissimi artisti della musica italiana: scopriamo di chi si tratta!

Verissimo, super spoiler di Silvia Toffanin: anche l’amatissima cantante tra gli ospiti di sabato prossimo

Quello con Verissimo è ormai un appuntamento fisso del sabato pomeriggio. I telespettatori di Canale 5 da anni seguono con passione il talk di Silvia Toffanin, che con garbo ed eleganza intervista ospiti esclusivi. Al termine della puntata di oggi, 24 aprile 2021, la conduttrice ha dato qualche succulenta anticipazioni sul prossimo appuntamento, svelando due ospiti che la raggiungeranno in studio. Per la prima volta ci sarà il tastierista dei Nomadi Giuseppe ‘Beppe’ Carletti, per la sua prima intervista in assoluto a Verissimo. E ci sarà anche lei, l’amatissima Anna Tatangelo. Cosa racconterà a Silvia? Per scoprirlo toccherà sintonizzarsi su Canale 5, sabato prossimo, alle ore 15 e 30!

E nelle ultime puntate di Verissimo, la conduttrice sta intervistando tutti gli eliminati di Amici: da Tommaso ad Enula, da Rosa a Martina, gli ex allievi hanno raccontato le prime emozioni dopo l’avventura in tv. Tutto fa pensare, quindi, che sabato prossimo ci sarà anche l’eliminato di questa sera: se non temete spoiler, ecco cosa accadrà durante le puntata del serale di Amici. Insomma, una puntata di Verissimo che si preannuncia imperdibile. Voi la seguirete?