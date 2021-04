Nel corso della sua recentissima intervista a Domenica In, Elisabetta Gregoraci ha annunciato una splendida sorpresa in arrivo.

Subito dopo l’imperdibile intervista a Rocio Munoz Morales e “l’incursione” di Raoul Bova in diretta, Mara Venier ha accolto nello studio televisivo la splendida Elisabetta Gregoraci. Con indosso un fantastico completo di colore panna e un trucco davvero incantevole, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è mostrata in diretta televisiva più in forma che mai.

Nel corso della sua intervista a Domenica In, Elisabetta Gregoraci non ha affatto potuto fare a meno di trattare diversi argomenti. A partire, quindi, dal rapporto con la sua mamma, scomparsa diversi anni, con il suo papà e con sua sorella Marzia. Fino alla sua recentissima esperienza nella casa più spiata d’Italia e a quello che prevede il suo futuro soprattutto dal punto di vista lavorativo. È proprio in merito a questo che, molto probabilmente per la prima volta, la conduttrice calabrese ha annunciato una splendida novità in arrivo.

Domenica In, l’annuncio a sorpresa di Elisabetta Gregoraci in diretta: cosa accadrà in estate

L’intervista di Elisabetta Gregoraci a Domenica In è stata davvero imperdibile. Reduce dall’incredibile esperienza nella casa del GF Vip e il successo riscontrato, la conduttrice calabrese è stata ospite nello studio televisivo del programma di Mara Venier. Ed ha colto l’occasione di potersi raccontare senza troppi peli sulla lingua. È proprio in quest’occasione che la Gregoraci, oltre a parlare del rapporto con la sua famiglia, con l’ex marito e suo figlio, non ha affatto potuto fare a meno di parlare anche del suo futuro lavorativo.

Dopo il Grande Fratello Vip, quindi, avremo la possibilità di poter ammirare Elisabetta Gregoraci nuovamente sul piccolo schermo? Assolutamente si! E a svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata. Al momento, sia chiaro, non abbiamo molte informazioni al riguardo. Fatto sta che, stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che quella che verrà sarà un’estate all’insegna del lavoro.

“Riconfermato il mio programma musicale. Infine, ci sono anche progetti nuovi che stanno per arrivare. Sono felice”, dice Elisabetta Gregoraci a Domenica In. Noi non vediamo l’ora, voi?