Rocio Munoz Morales nella puntata odierna di Domenica In, arriva il messaggio in diretta di Raoul Bova: cos’è esattamente successo.

Sapevamo che sarebbe stata una puntata di Domenica In davvero imperdibile. E, in effetti, è stato proprio così. Nel corso dell’appuntamento odierno del famoso programma di Mara Venier, la colonna portante ha trattato, come al solito, diversi argomenti. A partire, come sempre, dall’emergenza Coronavirus ed alcuni importanti aggiornamenti, la conduttrice ha accolto nel suo studio, dopo Piera Maggio, anche la splendida Rocio Munoz Morales.

Il 22 Aprile scorso è uscito il primo libro di Rocio Munoz Morales. È proprio per questo motivo che la splendida attrice spagnola si è presentata nello studio televisivo di Domenica per poter parlare di questa sua fantastica e prima esperienza da scrittrice. Impossibile, però, non fare un piccolo riferimento al suo compagno, Raoul Bova. A proposito di lui, sapete che, proprio in diretta, l’attore romano ha inviato un messaggio? Un grandissimo colpo di scena, vero? Scopriamo cos’è esattamente successo!

Rocio a Domenica In, il messaggio in diretta di Raoul Bova: cos’è successo

A distanza di pochissimi giorni dall’uscita del suo primo libro, Rocio Munoz Morales è stata ospite della puntata di Domenica In. Ed ha ampiamente parlato di questo suo primo romanzo. Ovviamente, oltre a questo, la colonna portante del programma non ha affatto potuto fare a meno di fare un breve cenno anche al suo compagno, Raoul Bova. Diventati una vera e propria coppia fissa da diversi anni e genitori di due splendide bambine, i due attori formano una delle coppie più affiatate ed innamorate dello spettacolo italiano.

Ecco. A proposito di Raoul Bova, sapete che, nel bel mezzo della diretta, l’attore romano ha fatto “irruzione” in puntata? Si, avete letto proprio bene: mentre la padrona di casa e Rocio parlavano tranquillamente, è arrivato un messaggio sul telefono della conduttrice veneta proveniente proprio dal bel Bova. “TVB”, recita il messaggio dell’attore romano alla padrona di casa di Domenica in. Un messaggio breve e coinciso, quindi. E che, soprattutto, sottolinea quanta stima Raoul provi nei confronti della Venier.

Un grandissimo colpo di scena, vero?