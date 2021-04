Nina Palmieri appare in uno scatto di qualche anno fa: resterete stupiti, sembra che il tempo per lei non sia mai passato.

Questa sera una nuova puntata de Le iene sta andando in onda; il programma pone l’attenzione sull’approfondimento e l’attualità, portando in onda diversi servizi, tenendo gli italiani sempre informati su questioni importanti. Non mancano però le risate, infatti, attraverso i vari scherzi portati in scena, in cui vittime sono i personaggi del mondo dello spettacolo, il divertimento è assicurato.

Sono gli inviati, ‘le iene’, gli autori dei servizi. Tra di loro, spicca sicuramente Nina Palmieri, che ha anche assunto il ruolo di conduttrice, insieme a Roberta Rei e Veronica Ruggeri, alternandosi con gli altri inviati. Oggi, Nina è super amata, e decisamente tanto seguita su instagram: ma vi chiediamo, l’avete mai vista com’era qualche anno fa?

Nina Palmieri, spunta lo scatto di qualche anno fa: bellezza senza tempo!

Nina Palmieri è una delle inviate del seguitissimo programma Le Iene, in onda su Italia 1, e che vede la conduzione di Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. Una trasmissione che approfondisce varie tematiche, attraverso i servizi portati in onda. Autori dei video mostrati i vari inviati. Tra di loro, citiamo, adesso, Nina Palmieri, la bravissima e bellissima iena, che ha anche assunto in precedenza il ruolo di conduttrice del format, insieme a Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Ma tornando a quanto vi abbiamo prima chiesto, l’avete mai vista in uno scatto di qualche anno fa? Sul suo profilo instagram, andando a curiosare, è emersa una bellissima foto del passato. Osservate in basso, è meravigliosa, non trovate? Nina tra gli hashtag ha riportato ‘vintage’, ’23anni’, sembrerebbe quindi che la foto sia stata scattata quando allora, l’inviata era una 23enne. Ma è evidente, la Palmieri non sembra affatto cambiata.

Dall’immagine è possibile capire che si tratta di uno scatto del passato, ma bisogna ammetterlo a gran voce, Nina era bellissima allora, ma anche adesso, è incantevole!