Veronica Ruggeri, sapete chi è il suo fidanzato? Lo conosciamo benissimo, è proprio lui!

Una nuova puntata de Le Iene sta andando in onda proprio questa sera, martedì 20 aprile, e come sempre sono molti i servizi mandati in onda. La trasmissione da anni riscontra un certo successo, e il merito si deve alla bravura dei conduttori, e ovviamente degli inviati, che in ogni appuntamento sono pronti a darci sempre nuove informazioni. Sono numerosi i protagonisti della trasmissione, e tra di loro, oggi, poniamo l’attenzione sulla Iena Veronica Ruggeri. Bellissima e bravissima, la bella inviata è decisamente attivissima sui social, e qui, ama condividere foto particolari. Non tutti sanno, forse, che Veronica è fidanzatissima: ma sapete con chi?

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Veronica Ruggeri, chi è il suo fidanzato: anche lui un noto inviato de Le Iene

Una puntata scoppiettante de Le Iene sta andando in onda questa sera, martedì 20 aprile. Un programma di approfondimento e di attualità, che propone inchieste e servizi giornalistici, informando gli italiani su diverse tematiche. Non mancano, però, i momenti di spensieratezza, grazie a movimentati servizi. Infatti, siamo conquistati dai diversi scherzi che gli inviati mettono in atto ai protagonisti, ovvero ai vari personaggi del mondo dello spettacolo. Nella grande famiglia de Le Iene, c’è anche lei, Veronica Ruggeri. Qualche settimana fa, l’inviata ha pubblicato un post, che fa ben capire: “Il triccio tornerà presto. Grazie alle mie due socie ricce…“. Come sappiamo, la Ruggeri, insieme a Nina Palmieri e Roberta Rei, ha condotto la trasmissione, alternandosi agli altri presentatori.

Vi chiediamo, sapete con chi è fidanzata la bella ‘iena’? Non tutti sanno, forse, che Veronica ha trovato l’amore proprio nel programma. Lui è Nicolò De Divitiis.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VERONICA RUGGERI (@veroruggeri)



Ebbene, eravate a conoscenza di questo legame? Proprio così, Veronica Ruggeri e Nicolò sono fidanzatissimi. Sui social si mostrano spesso insieme, in immagini bellissime, che non lasciano spazio a parole.