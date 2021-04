“The O.C.” è stata una serie cult andata in onda tra il 2003 e il 2007 che ha fatto sognare gli adolescenti: com’è oggi la splendida Rachel Bilson, interprete della bella “Summer”?

I magnifici scenari della California, le storie avvincenti di un gruppo di adolescenti alle prese con difficoltà e con la sfida del diventare adulti, gli amori impossibili dai gesti eclatanti: tutto questo è stato “The O.C.”. Una serie diventata un cult, amatissima tra gli adolescenti, andata in onda tra il 2003 e il 2007. Un prodotto che ha lanciato attori come Benjamin McKenzie, poi divenuto protagonista di un’altra serie di successo, “Gotham”. Tra i personaggi che hanno conquistato il pubblico c’era anche la bella “Summer”, migliore amica di Marissa e grande amore di Seth: com’è oggi la splendida Rachel Bilson? Andiamo a scoprirlo insieme!

Com’è oggi Rachel Bilson: la bella “Summer” di “The O.C”

Nei primi episodi appariva viziata e insopportabile, ma col tempo Summer è riuscita ad entrare nel cuore del pubblico dimostrandosi un’amica leale e una giovane donna dal cuore d’oro. Rachel Bilson ha saputo regalare al suo personaggio mille sfumature, conquistando i telespettatori. Non solo televisione, la bella attrice si è dedicata anche al cinema prendendo parte a “The Last Kiss”, la versione statunitense dell’amatissimo “L’ultimo bacio”. L’abbiamo poi ammirata in un’altra serie tv iconica: “How I Met Your Mother” per poi ritrovarla protagonista di un nuovo format tutto suo. In “Hart of Daxie”, infatti, Rachel Bilson è la protagonista indiscussa e ha fatto innamorare il pubblico con le sue rocambolesche avventure, amorose e non. Nel 2014 la splendida attrice è diventata mamma di una bambina, Briar Rose, nata dalla relazione, poi conclusasi con Hayden Christensen. Per alcuni anni, l’interprete è stata legata anche ad Adam Brody, l’attore che intepretava Seth Cohen. Siete curiosi di scoprire com’è oggi l’indimenticabile “Summer”? Guardate la foto che segue!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @rachelbilson

Meravigliosa, ora come allora: Rachel Bilson è un vero e splendore!