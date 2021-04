Pellicola amatissima, un vero e proprio cult del cinema, questa sera la tv ripropone “Guardia del Corpo”: il dettaglio che non avete mai notato nel celebre film, riuscite a crederci?

Amatissimo e indimenticabile, “Guardia del corpo” è un film che resterà nel cuore del pubblico per sempre. Due artisti straordinaria nelle vesti dei protagonisti: la compianta, talentuosa e bellissima Whitney Houston e l’affascinante e iconico Kevin Costner. Pellicola del 1992, la trama è semplice ma di grande effetto: Frank Farmer, ex guardia del corpo della scorta presidenziale, si ritrova a dover proteggere la celebre e famosissima cantante Rachel Marron. L’artista è infatti minacciata da uno stalker. A complicare le cose ci lo staff della star, che la vorrebbe sempre al centro della scena e la stessa Rachel, per niente felice di dover sottostare a determinate restrizioni. Pronti a scoprire un dettaglio straordinario su “Guardia del Corpo”?

Leggi anche: Questo affascinante giovane uomo oggi è una star mondiale: lo riconoscete?

“Guardia del corpo”: avete mai notato questo dettaglio?

Una colonna sonora da urlo, la voce di Whitney Houston ha segnato in modo indelebile l’intero film. Un crescendo di tensione e azione, che rendono impossibile staccarsi dallo schermo. La storia d’amore, impossibile e coinvolgente, che coinvolge i protagonisti con dolce lentezza. “Guardia del corpo” è un capolavoro, un film perfetto in tutte le sue sfumature. Non staremo qui a raccontarvi il finale, ma sappiate che questa pellicola vi farà innamorare! Forse non tutti lo hanno notato, ma in “Guardia del corpo” c’è un dettaglio davvero strepitoso. In particolare, in una delle sue strabilianti location. Di che si tratta? Se guardate bene la splendida villa in cui abita Rachel, la protagonista, vi renderete conto di averla già vista in un altro iconico film. Quale? Ebbene, è la stessa casa che ammiriamo ne “Il Padrino” del 1972! Ve n’eravate mai accorti? Un retroscena davvero eccezionale, non trovate anche voi? Ecco uno scatto recente dell’attore protagonista, l’amatissimo Kevin Costner!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kevin Costner & Modern West (@kevincostnermodernwest)

Siamo certi che non tutti fossero a conoscenza di questa sorprendente chicca!