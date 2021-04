Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti festeggiano il sedicesimo anniversario di matrimonio: tutti i dettagli di questo giorno così importante.

Ascanio e Katia sono senza dubbio una delle coppie più longeve tra quelle nate al Grande Fratello. I due si incontrarono infatti partecipando alla quarta edizione del reality, nel 2004. Molti ricorderanno la tenacia e determinazione del giovane romano appassionato di golf nel conquistare la bionda milanese.

All’inizio lei non sembrava una preda facile, ma a quanto pare nel caso di Pacelli la costanza ha dato i suoi buoni frutti. Katia Pedrotti è diventata sua moglie e da ben sedici anni sono una coppia molto felice e affiatata. Con i loro due figli, Tancredi e Matilda, hanno creato una famiglia meravigliosa e sono rimasti nel cuore del pubblico che continua a seguirli via social. Proprio i fan hanno fatto loro gli auguri per il sedicesimo anniversario: Ascanio ha voluto ringraziarli del pensiero raccontando in una diretta Instagram come hanno trascorso questo giorno.

Ascanio e Katia, i dettagli del loro anniversario: cena, sorprese e tanto amore

L’ex gieffino di origini nobili ha salutato i follower in diretta Instagram ed ha mostrato la sua splendida famiglia al completo in questa serata così speciale per lui e sua moglie. Nel video si vede la coppia cucinare gli spaghetti integrali pesto e pomodorini e scherzare insieme in armonia. Un armonia che rivela quanto Pacelli e la Pedrotti continuino ad essere felici sopo tutti questi anni.

Presenti in casa anche i figli: Ascanio ha rivelato infatti che gli sarebbe piaciuto organizzare qualcosa di diverso per celebrare questa data così importante, ma che le restrizioni dovute alla pandemia non lo hanno consentito. Inoltre, Katia ha raccontato di essere stata svegliata questa mattina da una dolcissima colazione e a sorpresa preparata dal marito.

Insomma, una coppia da cui prendere esempio: facciamo anche noi i migliori auguri ai due ex gieffini.