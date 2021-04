La primavera è alle porte e tornano i pantaloni a zampa, leggeri e comodissimi: tutti i consigli utili per abbinarli al meglio, look da urlo

Solo qualche articolo fa vi avevamo spiegato che riuscire a capire a che tipologia di fisico appartenessimo, fosse davvero importante per valorizzarci. Capire infatti che tipo di fisico abbiamo, ci permette di scegliere ad occhi chiusi che tipo di jeans e abbigliamento indossare. Non tutto sta bene a tutti, per questo motivo capire cosa può valorizzarci al meglio è davvero fondamentale, non solo per piacere, ma in primis per piacersi. Per guardarsi allo specchio e piacersi di più, sentirsi più belli, più sicuri di sé, più attraenti, desiderabili. Insomma, perché non sfruttare tutti gli studi che si son fatti e che ancora vengono fatti in materia per sentirci ancor più belli e bene con noi stessi. Noi oggi vogliamo parlarvi dei pantaloni a zampa che come tutte le primavere finalmente possono tornare a vedere la luce dai nostri armadi.

La primavera è alle porte e tornano i pantaloni a zampa: tutti i consigli utili per abbinarli al meglio

I pantaloni a zampa di elefante sono particolarmente indicati per tutti quei fisici a clessidra, molto prorompenti e con forme sensuali. Che sia di jeans, di tessuto e in camoscio poco importa.