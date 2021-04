Cecilia Rodriguez risponde su Instagram ad alcune domande dei follower sulla partecipazione di Ignazio a L’Isola dei Famosi.

E’ sbarcato ieri sera a L’Isola dei Famosi un concorrente attesissimo che certamente porterà una ventata di novità al percorso degli altri naufraghi. Stiamo parlando di Ignazio Moser, ex gieffino e fidanzato di Cecilia Rodriguez da ormai quasi quattro anni. Un ingresso che non è passato affatto inosservato, dal momento che ha già portato dei vantaggi alla bella Francesca Lodo. Il giovane trentino le ha infatti permesso di eseguire finalmente la prova del bacio in apnea a cui Gilles Rocca si era rifiutato di partecipare per rispetto della fidanzata Miriam Galanti. l Lodo quindi ha potuto finalmente gustare una bella pasta al ragù grazie alla vittoria.

La presenza di Moser in Honduras desta molta curiosità com’era da aspettarsi: in tanti si chiedono come affronterà questa esperienza e molti lo stanno chiedendo in queste ore proprio alla bella fidanzata Cecilia. A chi le ha chiesto quanto starà Ignazio sull’isola, quest’ultima ha risposto in modo molto spontaneo, vediamo cosa ha rivelato.

Cecilia Rodriguez risponde alle domande su Ignazio a L’isola dei Famosi: “Non ci voglio pensare”

Sempre molto attiva e seguita sul suo profilo Instagram, la bell’argentina ha deciso di rispondere ai suoi fan incuriositi dalla nuova avventura appena iniziata per il suo fidanzato. Tra le tante domande inerenti all’esperienza che anche lei tra l’altro ha vissuto qualche anno fa, un utente le ha chiesto: “Quanto starà via Ignazio?”. Una domanda a cui, come si può facilmente immaginare, per Cecilia non dev’essere facile dare una risposta.

Da un lato sentirà molto la sua mancanza, dall’altro è felice per il fidanzato e spera che si diverta il più possibile in questa nuova avventura. La risposta semplice e sincera della piccola di casa Rodriguez è stata: “Non lo so e non ci voglio pensare. Voglio pensare solo che vada tutto bene e che si possa divertire nonostante tutto”.

In effetti, il percorso di Ignazio è appena cominciato e tutto potrebbe accadere: continuate a seguire L’Isola per scoprire tutte le novità.