“Streghe” è stata una delle serie tv più iconiche andate in onda, uno dei primi format tutto al femminile: avete visto com’è oggi la splendida Holly Marie Combs che interpretava la dolce “Piper”?

Tra il 1998 (1999 in Italia) e il 2006, Streghe ha segnato un’epoca regalandoci uno dei primi format tutto al femminile della televisione. Una serie tv amatissima, che vedeva protagoniste tre sorelle dotate di poteri magici, l’invincibile “Trio”: Prue, Piper e Phoebe. Avventura, azione e amore (soprattutto quello fraterno) sono stati la chiave di uno show che è rimasto una pietra miliare del genere. Tanto che, per anni, si è parlato di reboot, ipotesi concretizzatasi nel 2018. Nei panni di quella che era la sorella di mezzo, dolce e fragile, c’era la bellissima Holly Marie Combs: avete visto com’è diventata oggi l’interprete di Piper?

Leggi anche: Ha fatto sognare una generazione in “Lizzie McGuire”: sapete com’è oggi Hilary Duff?

Com’è oggi Holly Marie Combs: la “Piper” di Streghe

Dopo le prime tre stagioni, il pubblico ha dovuto dire addio a Shannon Doherty, interprete di Prue, la sorella maggiore. Così, abbiamo visto “Piper” prenderne il posto, diventare più forte e decisa, una vera capofamiglia. L’arrivo di Paige ha portato nuova linfa allo show e il “Trio” è così tornato a combattere il male, senza sosta. Holly Marie Combs ha saputo regalare al suo personaggio sfumature realistiche e incredibili. Dopo la fine di Streghe, l’attrice ha continuato a recitare principalmente per la tv. L’abbiamo ammirata nel cast di “Pretty Little Liars”, altro format amatissimo e iconico. La sua apparizione più recente è stata in Gray’s Anathomy dove è tornata a vestire i panni della sorella di Alyssa Milano che in Streghe interpretava Phoebe. Una “reunion” che ha ovviamente fatto impazzire i fan. Siete curiosi di vedere com’è oggi la bellissima “Piper”? Questo scatto arriva direttamente dal suo profilo Instagram!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Holly Combs Ryan (@thehmc)

Sempre splendida e radiosa, Holly Marie Combs è una donna dal talento incredibile e la bellezza straordinaria. Siete d’accordo?