Bellissima e talentuosa, Elisabetta Canalis è un showgirl amatissima del panorama nostrano: ricordate in quale celebre serie tv ha recitato? Non tutti lo sanno!

La splendida showgirl, originaria di Sassari, è dotata di un talento strepitoso che spazia dall’ambito della recitazione a quello della conduzione. Per molti anni è stata il volto storico di “Striscia la notizia” insieme a Maddalena Corvaglia con cui ha formato il primo e indimenticabile duo di “veline”. Dopo aver conseguito il diploma, ha scelto di dedicarsi alla carriera nel mondo dello spettacolo, raggiungendo il grande successo. Felicemente sposata, al momento risiede con il marito e la loro splendida figlia, negli Stati Uniti. Nonostante la lontananza, la showgirl mantiene costanti i rapporti con l’Italia e con i suoi fan, che continuano a seguirla con affetto. Ricordate in quale celebre serie tv ha recitato Elisabetta Canalis? Non tutti lo sanno!

Ricordate in quale celebre serie tv ha recitato Elisabetta Canalis?

Televisione e cinema, la bellissima artista ha dimostrato di sapersi destreggiare sia sul grande che piccolo schermo. Ha partecipato anche al videoclip dell’amatissimo brano “Convivendo” di Biagio Antonacci. Seguitissima, anche sui social, vanta un profilo Instagram con quasi tre milioni di follower. L’affetto del pubblico italiano per Elisabetta Canalis non è mai venuto meno, nonostante si sia ormai stabilita negli Stati Uniti. Il suo talento e il suo fascino, uniti alla sua dolcezza e simpatia, l’hanno resa indimenticabile. Non tutti, però, ricordano una celebre serie tv nella quale la splendida attrice ha recitato. Curiosi di scoprire di quale si tratta? Ebbene, Elisabetta Canalis ha preso parte a “Carabinieri”, tra 2003 e il 2004. L’interprete ricopriva il ruolo di Alessandra Ferri, sorella di Andrea Ferri, che ha il volto di Ettore Bassi. Nella serie, Alessandra si lega a Luigi Testa, interpretato da Roberto Farnesi e lavora nella gestione di un bed and breakfast.

Ricordavate questo incredibile dettaglio sulla carriera della bellissima Elisabetta Canalis?