Isola dei Famosi, Giulia Salemi: “Si vedeva palesemente”: la frecciatina non passa inosservata; ecco cosa è successo.

Ieri sera, su Canale 5, una nuova punta de l’Isola dei Famosi. Una puntata scoppiettante, dove è successo davvero di tutto. E, naturalmente, non potevano mancare le prove di resistenza, che come sempre prevedono una ricompensa. A sfidarsi in uno scontro tra uomini sono stati Andrea Cerioli e Matteo Diamante, rispettivamente leader dei primitivi e degli arrivisti. La prova consisteva nell’impugnare un manubrio con un sacco, dal peso proporzionato al loro peso corporeo: il tutto, ovviamente, con le braccia tese in avanti. La ricompensa per tutta la squadra vincente sono dei bigliettini con dei messaggi scritti dai propri cari. A vincere è stato Andrea e, quindi, solo i primitivi hanno potuto avere i loro biglietti. Ma, dallo studio, qualcuna ha notato qualcosa di “strano” durante la prova. Si tratta di Giulia Salemi, ospite in studio per sostenere mamma Fariba. Ecco cosa ha detto.

Isola dei Famosi, Giulia Salemi commenta la prova tra Andrea e Matteo: “Non voglio fare polemica”

Andrea Cerioli vince la sfida contro Matteo Diamante. I primitivi, quindi, non hanno potuto ricevere i biglietti dei propri cari. Compresa Fariba Tehrani, alla quale aveva scritto una lettere la figlia Giulia Salemi. E proprio lei, ospite in studio con un incantevole look color arancio, ha voluto dire qualcosa al termine della prova. Ecco le sue parole: “Però il sacco era molto più pesante quello di Matteo, era palese. Si vedeva palesemente, però non facciamo polemica!” Un commento che non è passato inosservato, quello della giovane influencer, alla quale hanno ribadito che il peso dei sacchi era proporzionato al peso dei naufraghi.

La puntata si è conclusa ovviamente con le nomination e al televoto, stavolta, ci sono finiti Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Rosaria Cannavò. Chi sarà il più votato dal pubblico? Lo scopriremo nella prossima puntata, in onda lunedì sera!