Isola dei Famosi, è successo tutto in diretta: Cecilia e Ignazio sono stati i protagonisti di una prova! L’argentina ha sbagliato una risposta: sentite cosa ha rivelato!

Ieri, giovedì 29 aprile 2021, è andata in onda una nuova puntata de l’Isola dei Famosi. Il tredicesimo appuntamento con il reality ha visto un nuovo ingresso: Ignazio Moser è entrato a far parte del programma. Non appena arrivato sull’Isola, dopo aver raggiunto i suoi compagni d’avventura, si è subito messo alla prova. Ha dovuto baciare Francesca Lodo per la prova ricompensa: dopo quanto accaduto la scorsa puntata, non poteva rifiutarsi. Dopo aver ottenuto il primo record, Ignazio è stato poi sottoposto ad un gioco insieme alla sua fidanzata, Cecilia Rodriguez, presente in studio, al fianco di Ilary. Sapete cosa è successo?

Isola dei Famosi, prova ‘d’amore’ per Ignazio e Cecilia: “Io mi sono confusa”, la gaffe in diretta

Nella tredicesima puntata de l’Isola dei Famosi, Ignazio Moser è stato sottoposto ad un gioco insieme alla sua fidanzata, Cecilia Rodriguez. L’argentina, presente in studio, ed il naufrago dovevano rispondere alle domande poste dalla conduttrice. “Vogliamo vedere quanto tu e Cecilia vi conoscete. Avrete entrambi una lavagnetta dove dovrete segnare risposte uguali, se almeno tre risposte saranno uguali avrete un premio, ovvero della verdura” ha spiegato Ilary.

La prima domanda è stata: “Quando hai baciato Cecilia per la prima volta come era vestita?”. I due hanno dato due risposte diverse! L’argentina ha scritto ‘Pantalone rosso’ mentre Ignazio ‘Da zucca’. Ricordiamo che il loro primo bacio è scattato nella Casa del Grande Fratello VIP. Perchè i due hanno dato due risposte diverse?

A quanto pare, è stata Cecilia a sbagliarsi! “Io mi sono confusa, è quando ho lasciato l’altro…Io quel giorno lo volevo baciare, poi ovviamente ho aspettato un giorno e l’ho baciato il giorno dopo” sono state le parole dell’argentina. La Rodriguez ha ricordato un momento che ha lasciato il segno nella casa del GF VIP: ha lasciato Francesco Monte, suo ex, in diretta nazionale, per vivere la storia d’amore con Ignazio nella casa più spiata d’Italia.