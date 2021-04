Stefano Bettarini ha commentato il successo dopo il GF VIP di Tommaso Zorzi: l’ex calciatore e personaggio televisivo ha attaccato duramente l’opinionista de l’Isola dei Famosi.

Stefano Bettarini ieri, giovedì 29 aprile, si è fatto una lunga chiacchierata con il paparazzo Maurizio Sorge. I due si sono incontrati su Instagram, in una diretta sulla pagina ‘Sorgeveritas’. L’ex calciatore e noto personaggio televisivo ha parlato a lungo con il paparazzo, commentando anche i diversi programmi televisivi in onda in questo periodo. Ha detta la sua sull’inviato dell’Isola dei Famosi, Massimiliano Rosolino, dicendo che secondo lui non è quello il suo posto: “Un po’ spaesato e fuori luogo lì”. Sugli opinionisti del reality, Bettarini ci è andato giù pesante: “Per fare l’opinionista devi avere una voce piacevole. Lì purtroppo non ce n’è. Mi irritano, mi viene da cambiare canale”. I due sono passati a commentare il successo raggiunto da Tommaso Zorzi. Sentite cosa ha detto Stefano Bettarini!

Stefano Bettarini attacca Tommaso Zorzi: “E’ un prezzemolino. A sparire ci metti poco”

Stefano Bettarini ha commentato il successo raggiunto da Tommaso Zorzi dopo la vittoria al GF VIP 5. L’ex calciatore e noto personaggio televisivo non condivide le tante esperienze tv a cui sta prendendo parte l’influencer.

“Una carriera, se così la possiamo chiamare, quando uno intraprende un lavoro, la crei con tanti no, non con tanti sì. Lui per ora ha detto sì a tutto, lui è un prezzemolino, è dappertutto” sono state le parole di Bettarini. “A quella gente che gli sta intorno lo vuole solo spremere, non gliene frega nulla. Acchiappi tutto ma poi a sparire ci metti poco. E’ giovane, quando hai visibilità e hai questa mania di onnipotenza è difficile dire no. Spesso però, ho imparato nel corso d’opera, che qualche no in più sarebbe stato meglio” ha aggiunto.

Stefano Bettarini, senza peli sulla lingua, ha commentato così il percorso tutto in salita di Tommaso Zorzi. “Ne ho visti tanti passare dai reality, all’inizio credono di essere i personaggi del momento. Andare nel dimenticatoio ci vuole un nano secondo. E’ difficile restarci a lungo a certi livelli” ha aggiunto.