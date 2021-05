Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino sono una coppia a tutti gli effetti da poco meno di vent’anni, sapete come si sono conosciuti?

Tra tutte le coppie del cinema italiano, quella composta da Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti è una delle più belle di sempre. Insieme da poco meno di venti anni e genitori di due splendide bambini, i due attori non sono mai convolati a nozze. Eppure, nutrono reciprocamente un sentimento davvero incredibile. Insomma, il loro è il classico amore di altri tempi, c’è da ammetterlo. Siete curiosi, però, di sapere come si sono conosciuti? Da quel momento, come dicevamo precedentemente, sono passati poco meno di venti anni, eppure siete curiosi di sapere com’è avvenuto il loro primo incontro?

A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata. In un’intervista a Radio Italia di un po’ di tempo fa, l’attrice non ha affatto potuto fare a meno di svelare un inedito retroscena sul loro primo incontro. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamolo!

Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino come si sono conosciuti?

Si amano davvero alla follia, Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino. Eppure, siete curiosi di sapere come si sono conosciuti? Da quel momento, come detto poco fa, sono passati poco meno di vent’anni. E i due hanno saputo mettere su una famiglia davvero splendida. Ma com’è avvenuto il loro primo incontro? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio l’attrice.

Nel corso di una sua intervista di qualche tempo fa a Radio Italia, Anna Ferzetti, non soltanto ha parlato della sua carriera da attrice, ma non ha affatto potuto fare a meno di svelare anche un inedito retroscena sul primo incontro con il suo compagno di vita, Pierfrancesco Favino. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che i due si siano incontrati per puro caso ad una festa. E che, da quel momento, i due non si siano mai più lasciati. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Se non fosse per il fatto che, al momento del loro primo incontro, sembrerebbe che Pierfrancesco Favino abbia calpestato i piedi di Anna. E che, poi, da lì abbiano iniziato a parlare tutta la sera. Insomma, una storia davvero romanticissima.

Voi ci credete al destino? Ebbene. Sembrerebbe proprio che Anna e Pierfrancesco Favino ne siano l’esempio lampante. Cosa ne pensate?