Uomini e Donne Anticipazioni, Maria De Filippi contro Armando: caos in studio, cosa è successo nella registrazioni di oggi.

Anticipazioni bollenti per quanto riguarda Uomini e Donne! Come sappiamo, nel weekend la messa in onda della trasmissione di Maria De Filippi è in pausa: la prossima puntata andrà in onda lunedì 3 maggio, come sempre alle ore 14 e 45. Ma oggi, sabato 1 maggio, si è registrata una nuova super puntata del programma, durante la quale è accaduto davvero di tutto! Tante “coppie” sono scoppiate e, soprattutto, Maria De Filippi si è schierata contro Armando Incarnato. Il motivo? Ve lo spieghiamo subito!

Uomini e Donne, Maria De Filippi contro Armando: cosa ha fatto il cavaliere del Trono Over?

Maria De Filippi vs Armando! Come riporta Isa e Chia, nella registrazione di oggi di Uomini e Donne, la conduttrice è intervenuta a favore di Patty, una delle dame che sta conoscendo Armando. Il motivo? Le versioni contrastanti dei due protagonisti del trono Over! La dama, infatti, ha raccontato di essere uscita con Armando e di averlo baciato. Un bacio durato diversi minuti, al termine del quale il cavaliere le avrebbe chiesto di non dire nulla in trasmissione, per non “rovinargli” la frequentazione con le altre e per non passare lei stessa da donna facile. Una versione che, però, Armando smentisce totalmente, aggiungendo particolari sulla vita della donna, che, secondo lui, avrebbe altri uomini che la aspettano.

È a questo punto che Maria De Filippi interviene, sottolineando di credere fermamente a Patty e pregando Armando di dire la verità per evitare brutte figure. E, dopo una lite accesa anche con Gianni e diversi discorsi, il cavaliere si dà la zappa sui piedi e ammette di averla baciata.

Insomma, una puntata che si preannuncia davvero scoppiettante! Anche perché diverse coppie termineranno la loro frequentazione, tra cui Luca ed Elisabetta… Non ci tocca che attendere la messa in onda della puntata!