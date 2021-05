Ospite oggi a Verissimo, l’ex concorrente di Amici Leonardo Lamacchia ha rivelato di essere felice e molto innamorato in questo periodo.

E’ stato tra gli ospiti di oggi nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5, il cantante Leonardo Lamacchia, ex allievo di Amici, la scuola più famosa della tv. Durante il suo percorso nel talent, il giovane pugliese ha conquistato il cuore di migliaia di fan col suo talento ma anche per essere stato se stesso in tutto e per tutto. Ricordiamo infatti che proprio all’interno della trasmissione Leonardo ha rivelato la sua omosessualità, dimostrando maturità e coraggio nell’esprimersi senza maschere.

La sua bravura gli ha consentito di arrivare al Serale del programma, ma purtroppo è stato eliminato alla seconda puntata nonostante meritasse di proseguire la sua esperienza. Ora Leonardo si trova in un momento molto positivo della sua vita, come ha raccontato questo pomeriggio a Verissimo. “Sto bene. Tornare alla realtà è abbastanza strano. Devo riabituarmi di nuovo a tutto, al Covid, perché mi ero un attimo dimenticato di tutta sta situazione stando lì da 6 mesi”, ha spiegato alla Toffanin. Ma Lamacchia ha parlato di tanti altri dettagli personali che vi raccontiamo qui.

Leonardo Lamacchia dopo Amici: cosa ha raccontato a Verissimo

Riguardo al suo coming out alla famiglia, l’artista ha ricordato che i genitori hanno saputo la verità solo qualche anno fa: “Queste cose non dette portano a condurre una vita piena di piccole bugie e mi è capitato. Non ho mai detto di avere una fidanzata, ma se uscivo con un ragazzo, dicevo di vedere amici”. Alla notizia, sua madre e suo padre hanno reagito benissimo accogliendolo con tanto amore, racconta Leonardo.

Ma cosa sappiamo della vita sentimentale del giovane cantante? Ebbene, a tal proposito l’ex allievo di Amici ha fatto una rivelazione proprio oggi a Verissimo. “Oggi innamorato? Oggi sì, sono tanto innamorato. Da un po’ di tempo. È stato bellissimo riabbracciarlo, ricostruire tutto.. Sono felice in questo periodo”, ha detto.

Auguri al bravissimo Leonardo per tutto!