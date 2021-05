In attesa del GF Vip 6, un’ex concorrente si candida ad entrare nel cast dei Vipponi: lei è una vecchia conoscenza del reality.

Della quinta edizione del GF Vip si parla ancora tanto: i personaggi famosi che ne hanno fatto parte sono richiestissimi ovunque e gli aggiornamenti su molti di loro non mancano affatto. Quella terminata il 1° marzo scorso è stata la stagione più lunga della storia del programma, almeno di quello nella sua versione Vip. Tuttavia, anche se la nostalgia dei cinque mesi trascorsi insieme a loro è ancora viva in molti di noi, la macchina della produzione è già in moto per cercare coloro che faranno parte del GF Vip 6. Lo ha rivelato di recente Alfonso Signorini: non si hanno ancora notizie precise, ma durante una puntata de Il Punto Z il conduttore si è lasciato sfuggire che gli piacerebbe avere Gaia, la sorella di Tommaso Zorzi, nel cast.

Non sono pochi poi quelli che prevedono la presenza di Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando. Staremo a vedere, a una cosa è certa: dopo un’edizione così intensa e coinvolgente non sarà facile per gli autori scegliere una squadra di Vipponi all’altezza dei loro predecessori. Proprio riguardo ai nomi papabili, è spuntata un’ex concorrente che si autocandida per partecipare. Scopriamo chi è!

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

GF Vip 6, Francesca Cipriani rivela di voler tornare al reality che l’ha resa famosa

In un’intervista a Casa Chi, la simpatica Francesca Cipriani, che partecipò al Grande Fratello condotto da Alessia Marcuzzi nel lontano 2006, ha confessato che non le dispiacerebbe ripetere l’esperienza. “Dopo tanti anni mi piacerebbe varcare nuovamente la porta rossa. Il GF Vip mi piacerebbe tantissimo sicuramente”, ha detto la bionda opinionista dei salotti di Barbara D’Urso. Effettivamente, con la sua spontaneità e la sua simpatia, la Cipriani potrebbe risultare un personaggio idoneo per il GF Vip 6.

Lei stessa ha ammesso che il Grande Fratello per lei è una sorta di primo amore e che, pertanto, non si scorda mai.