Colpo di scena nello studio di Uomini e Donne, Samantha ha scelto: di seguito vi riportiamo le anticipazioni

Oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni della registrazione odierna sono state riportate da alcune pagine social dedicate al dating show di Maria De Filippi. Secondo quanto riportato dunque, nello studio c’è stato un incredibile colpo di scena. La tronista Samantha Curcio, infatti, ha deciso di fare la sua scelta. La decisione ha ovviamente ha sorpreso il pubblico. Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli sulla sua scelta.

Anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Samantha

Samantha Curcio è la tronista ‘curvy’ di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il suo percorso è stato segnato da alcuni corteggiatori, tra i quali Ugo, con il quale è entrata subito in confidenza, ma soprattutto da Alessio e Bohdan. La tronista, durante la registrazione odierna del dating show, ha deciso a sorpresa di fare la sua scelta. La ragazza originaria di Sapri ha sorpreso tutti, soprattutto nelle modalità con cui ha deciso di scegliere. Samantha ha fatto entrare in studio, infatti, prima la scelta, ovvero Alessio, decidendo poi di comunicare in seguito a Bohdan di non essere la sua scelta. Al momento non sappiamo quale sia stata la reazione dei due ragazzi. Nei prossimi giorni, sempre sul web, usciranno sicuramente altre anticipazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)



Nello studio di Maria De Filippi adesso restano i due tronisti, Giacomo e Massimiliano. Anche loro, però, nelle prossime settimane faranno la propria scelta. Ricordiamo che quest’anno la produzione ha deciso di unire i due format, il trono classico e il trono over. Oltre ai tronisti, dunque, in studio ci sono anche le dame e i cavalieri. Nella registrazione odierna, ad esempio, erano presenti anche Riccardo e Roberta.