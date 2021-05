Il talentuoso Bill Skarsgård è l’interprete del terrificante “Pennywise” in It del 2017: ricordate in quale celebre e amatissima saga lo abbiamo visto?

Affascinante, giovanissimo e pieno di talento: Bill Skarsgård è l’interprete di “Pennywise” nel celebre e terrificante “It” del 2017. Attore straordinario, classe 1990, è nato a Vallingby e ha esordito nel mondo dello spettacolo negli anni 2000. Si è dedicato a cinema e televisione, prendendo parte a diverse serie tv come “Castle Rock” e la recente “Soulmates”. Al cinema lo abbiamo ammirato in pellicole del calibro di “Atomica bionda”, al fianco di Charlize Theron, “Anna Karerina” e “Deadpool 2”. Nel 2018 è diventato padre di una bimba, nata dalla relazione con Alida Morbeg. Ricordate in quale celebre e amatissima saga abbiamo visto Bill Skarsgård prima di ammirarlo nei panni di “Pennywise” che lo hanno consacrato alla fama?

Leggi anche: “Guardia del corpo”, il dettaglio che non avete mai notato nell’amatissimo film: riuscite a crederci?

Bill Skarsgård, ricordate in quale celebre saga ha recitato?

Giovanissimo, eppure dal talento straordinario. Bill Skarsgård ha dimostrato, vestendo i panni di Pennywise, di essere un interprete eccezionale con un futuro brillante. Pare che per calarsi al meglio nel ruolo, abbia preso lezioni da un contorsionista così da poter rendere i movimenti del terrificante clown ancora più spaventosi. Sono molti gli aneddoti dal set di “It” del 2017. Secondo quanto si apprende dal web, pare, ad esempio, che il regista del film, Muschietti, abbia impedito ai giovani attori che interpretano i protagonisti di vedere Skarsgård truccato da “It” per rendere più genuine le loro reazioni spaventate. E, vista la grande interpretazione dell’attore, non ci sono dubbi che sia riuscito alla perfezione. Riuscite a ricordare in quale celebre saga avevamo già ammirato l’interprete? Si tratta di un franchising davvero amatissimo! Stiamo parlando di “The Divergent Series: Allegiant”! Bill Skarsgård ricopre il ruolo di Matthew. Lo avevate mai notato?

Per restare aggiornati seguite il nostro profilo Instagram: qui

Questa sera la tv ripropone il terrificante “It”: siete pronti?