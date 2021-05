Chiara Ferragni esprime sui social tutto l’orgoglio per suo marito Fedez, protagonista nelle ultime ore della polemica contro la Rai.

Un vero e proprio terremoto quello che ha scatenato Fedez nelle ultime ore: il celebre rapper, dopo essersi esibito al concerto del 1° maggio, ha aperto una polemica senza precedenti con la Rai. L’azienda avrebbe infatti tentato di censurare il suo discorso sul palco dell’evento e a supporto di ciò Fedez ha pubblicato sul proprio profilo Twitter il video della telefonata incriminata. Un’accusa che la Rai respinge fermamente.

Tanti i messaggi di sostegno all’artista, sia da volti noti dello spettacolo che da persone comuni. A coloro che appoggiano il cantante non poteva non aggiungersi sua moglie Chiara Ferragni che, ha condiviso tramite Instagram il video integrale dell’esibizione del marito, con gli interventi di alcuni politici appartenenti al partito della Lega e con l’appello a Mario Draghi a sostegno dei lavoratori del settore spettacolo. La celeberrima influencer ha espresso tutto l’orgoglio per il coraggio dimostrato da suo marito e lo ha fatto con bellissime parole.

Chiara Ferragni, “Bella storia sei tu”: il messaggio al marito Fedez

“Non potrei essere più fiera di così di quello che ha fatto Fede stasera. Avere il coraggio di andare contro tutti per dire ciò che si pensa non è cosa da poco. Sono super fiera”, dice la Ferragni nelle storie Instagram condivise in queste ore. Un gesto davvero pieno d’amore e ammirazione anche in occasione di quanto accaduto a seguito del controverso monologo dei due comici Pio e Amedeo durante l’ultima puntata del loro show Felicissima sera andata in onda venerdì scorso 30 aprile. Ad accomunare i due episodi, gli stessi argomenti dibattuti da sempre: omofobia, omotransfobia e il tanto discusso Ddl Zan.

