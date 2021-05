Spunta la foto del passato di Enrico Nigiotti: lo ricordate così? Negli anni il suo look è decisamente cambiato.

Oggi, domenica 2 maggio, andrà in onda una nuova puntata del tanto atteso programma Domenica In, condotto da Mara Venier. Un appuntamento da non perdere, dato che, come sappiamo, le sorprese sono sempre tante. Ovviamente, la diretta, inizierà come di consueto, con lo spazio dedicato all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo da oltre un anno.

In seguito, ampio spazio per gli ospiti in arrivo, che vi sveliamo, sono numerosi, e tutti amatissimi. Ad intervenire anche Enrico Nigiotti, l’artista avrà così modo di presentare il suo nuovo singolo Notti di luna. Amato, apprezzato e seguito, andando a curiosare sul suo profilo instagram, è emersa una foto del passato: ve lo ricordate così?

Enrico Nigiotti, lo scatto del passato conquista: “20 anni, mille amori e mille sogni”

Impossibile dimenticare la sua presenza in veste di allievo ad Amici di Maria De Filippi, dove qui, Enrico Nigiotti, scelse di lasciare per evitare di andare in sfida con l’allora fidanzata Elena D’Amario. In seguito, arrivano per l’artista in primi traguardi, fino a prendere parte, esattamente nel 2017, ad X-Factor, presentandosi alle selezioni con il brano L’amore è.

Nigiotti, in questi anni, ha avuto un grande successo, tanto da arrivare anche sul palco della famosissima Kermesse musicale, Il Festival di Sanremo. Da pochissimo, è uscito il suo nuovo singolo ‘Notti di luna’, e proprio a tal proposito, oggi, domenica 2 maggio, sarà presente a Domenica In, dove presenterà il suo nuovo brano. Ritorniamo a noi, quando vi abbiamo anticipato di aver curiosato sul suo profilo instagram. Sul social, è emersa una foto che non è passata inosservata: “20 anni, mille amori e mille sogni“, ha scritto in didascalia.

Ebbene, la foto, come riportato dall’artista, sembrerebbe ripercorrere i suoi 20 anni. E’ evidente che si tratta di uno scatto del passato, dato che, oggi, Enrico mostra un look diverso.