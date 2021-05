Sapete chi è la compagna di Franco Di Mare? Si chiama Giulia Berdini e tra di loro ci sono tanti anni di differenza

Franco Di Mare è un famoso giornalista e conduttore televisivo, oltre che direttore di Rai 3. Nasce a Napoli nel 1955, entra nella Rai all’inizio degli anni Novanta come ‘inviato di guerra’. Nel corso della sua carriera giornalistica si è occupato di politica internazionale coprendo i falliti colpi di stato in America Latina, le campagne elettorali presidenziali di Stati Uniti, Francia, Algeria. È stato, inoltre, autore di servizi e documentari sulla criminalità organizzata nazionale e internazionale ed ha realizzato inchieste e servizi a seguito di attentati terroristici in molti paesi al mondo. Nel 2003 esordisce come conduttore televisivo. Ha condotto Unomattina, Sabato e Domenica, Frontiere e anche La vita in diretta. Il 25 maggio 2020 ha assunto la direzione di Rai 3.

Franco Di Mare, chi è la compagna

Di Mare è stato sposato per diversi anni con Alessandra. La coppia ha adottato una bambina, Stella. Dopo essersi separato dalla moglie, Franco si è legato sentimentalmente a Giulia Berdini. I due hanno una grossa differenza d’età, ma nonostante ciò la loro storia sembra procedere a gonfie vele. Giulia è nata a Roma nel 1991. I due hanno dunque ben trentasei anni di differenza. Di Mare, però, ha sempre sostenuto: “Capisco anche che a guardarla da fuori la cosa appaia un tantino cliché. Il fatto è che non avevo messo in conto che, molto banalmente, il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce, come diceva Blaise Pascal molto prima di diventare un bigliettino nei cioccolatini. Ora so che è vero”. L’amore non ha età ed è per questo che la loro storia d’amore procede a gonfie vele.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Berdini (@giulia.berdini)

Di Giulia Berdini non si sa molto. La ragazza, infatti, ama essere riservata e tenere la vita privata lontana dai riflettori. Anche sui social è attiva, ma pubblica foto di sé, più che della sua vita privata. Tra l’altro, l’ultima foto pubblicata su Instagram risale allo scorso dicembre. Giulia gestisce i servizi del Bar della Rai e probabilmente è stato proprio lì che ha conosciuto Franco.

Anche se molto riservata, la Berdini di recente si è espressa riguardo all’attacco di Fedez nei confronti della Rai e in particolare della terza rete, di cui Di Mare è direttore. In occasione del concerto del 1° maggio infatti, andato in onda proprio su Rai 3, la rete pare abbia cercato di censuare il monologo del rapper milanese. Dopo la diatriba, la Berdini ha parlato così di Fedez: “Fedez è nullità del mainstream, parac**o occulto, innocuo come un omogenizzato Plasmon. Assomiglia a Cetto Laqualunque durante un comizio in un centro sociale ed è bisognoso di pubblicità e visibilità”. Di certo non è andata leggera.