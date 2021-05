Davide Silvestri è stato uno dei concorrenti della prima edizione de L’Isola dei Famosi, lo ricordate? Com’è cambiato e cosa fa oggi.

Proprio in queste settimane, sta andando in onda su Canale 5 la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi, a prenderne le redini in mano è stata proprio lei: Ilary Blasi. Bellissima, simpaticissima e sempre sul pezzo, la conduttrice romana, sin dalla puntata d’esordio, si è dimostrata un’ottima padrona di casa. Sappiamo benissimo che, ancora prima di loro ed ancora prima di approdare sui canali Mediaset, l’adventure reality è andato in onda sui canali Rai. E alla sua conduzione vi è stata Simona Ventura. A partire dal 2001 fino al 2011, la conduttrice del reality è stata proprio lei. Ecco. A proposito della prima edizione, vi ricordate il giovanissimo Davide Silvestri?

Insieme ad Adriano Pappalardo, Walter Nudo, Giada De Blanck e tantissimi altri naufraghi, anche Davide Silvestri è stato uno dei concorrenti che ha dato il “via” a L’Isola dei Famosi sul piccolo schermo. Lo ricordate? Ecco. A distanza di ben vent’anni, com’è cambiata la vita del giovanissimo Silvestri? La decisione.

Davide Silvestri a L’Isola dei Famosi, ricordate? Cosa fa oggi

Davide Silvestri è stato uno dei concorrenti della primissima edizione de L’Isola dei Famosi. Lo ricordate? Reduce dall’incredibile successo della soap opera italiana “Vivere”, il giovanissimo attore è stato uno dei protagonista indiscussi della prima edizione dell’adventure reality dei canali Rai. Da quel momento, lo sappiamo benissimo, il buon Silvestri ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Dopo la partecipazione al reality, infatti, Davide ha preso parte a diverse serie televisive di successo. A partire, quindi, da “Don Matteo”. Fino a “Che Dio ci aiuti”. A distanza di anni, però, cosa fa oggi?

Sono trascorsi esattamente vent’anni da quando Davide Silvestri ha preso parte alla prima edizione de L’Isola dei Famosi, ma cosa fa oggi? Stando a quanto si apprende da una sua intervista a “Vieni da Me”, risalente all’edizione 2018/2019, sembrerebbe che l’attore abbia decisamente cambiato vita. Aiutato da suo cugino Kekko Silvestre dei Modà, l’attore ha deciso di aprire in società con lui una birrificio.

