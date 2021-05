Arriva un nuovo Tapiro per Diletta Leotta in seguito alle foto che circolano sul web. Ecco la verità della conduttrice televisiva, raggiunta dall’inviato di Striscia La Notizia.

Nuova sorpresa per Diletta Leotta. A pochi giorni dall’ultima, Valerio Staffelli ha consegnato alla splendida conduttrice televisiva l’ennesimo Tapiro. E’ l’inviato di Striscia La Notizia ad averla raggiunta per le strade di Milano per parlare con lei e consegnarle il famoso oggetto d’oro. La showgirl è al centro del gossip italiano per le voci che circolano sulla sua vita sentimentale. Pochi giorni fa la Leotta ha scritto un lungo messaggio sui social per replicare alle tante voci che girano sul web sul suo conto: finte storie d’amore e presunti amanti. Il Tapiro arriva proprio in seguito alle sue parole e ad alcuni scatti che la ritraggono tra le braccia di Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma. Ecco cosa ha confessato la conduttrice Dazn!

Diletta Leotta, arriva un nuovo Tapiro: “La foto risale a dicembre”, la conduttrice chiarisce

Diletta Leotta ha ricevuto un nuovo Tapiro d’Oro dall’inviato di Striscia La Notizia. Valerio Staffelli l’ha raggiunta per le strade di Milano per consegnarle il prestigioso oggetto. “Spesso si raccontano cose non vere, si fanno cose che non si potrebbero fare. Le foto dentro casa non si possono pubblicare” sono state le prime parole della conduttrice televisiva. Il volto di DAZN ha svelato che la foto scattata dai paparazzi in casa sua, mentre si scambia un bacio con Ryan Friedkin risale a dicembre. “Ero single e a 29 anni, se sei single, un limone te lo puoi anche concedere. Sto ancora con Can, ero in macchina con lui poco fa”

Si spengono così, ufficialmente, le voci di presunti tradimenti!

Il duro sfogo sui social

Diletta pochi giorni fa ha pubblicato un durissimo sfogo sui suoi canali social: “Ho sempre taciuto, finora. E forse ho sbagliato” ha scritto in un post. La conduttrice, noto volto DAZN, ha replicato duramente alle numerosi voci che circolano sul web riguardo la sua vita privata.