Aiello è tornato sui social per aggiornare i suoi fan: il suo ‘silenzio’ sui social è dovuto ad un intervento a cui si è sottoposto negli ultimi giorni. Ecco le parole!

Il celebre cantante che ha partecipato tra i Big al Festival di Sanremo 2021 ha fatto preoccupare i suoi fan nelle ultime ore. Parliamo di Aiello, nome d’arte di Antonio Aiello, nato a Cosenza il 26 luglio del 1985. Il suo primo singolo pubblicato è stato Riparo, ma l’enorme successo l’ha ottenuto con Arsenico e La mia ultima storia. Il primo brano citato ha vinto il premio Lunezia Stil Novo: per entrambe le canzoni sono arrivati i dischi d’oro! Il cantante che a Sanremo 2021 ha cantato ‘Ora’, negli ultimi giorni è sparito dai social. Solo poche ore fa ha rotto il silenzio, svelando tutti i dettagli dei suoi ultimi giorni. Ecco cosa è successo.

Aiello: “Ho subito un intervento, da oggi parte il recupero”, il motivo del ‘silenzio’ sui social

Aiello, il celebre cantante che abbiamo visto sul palco di Sanremo 2021, è stato operato. Attraverso le sue IG story ha finalmente rotto il silenzio che stava facendo preoccupare tutti i suoi fan.

“Credo che il social siano il luogo peggiore e migliore per abbattere le distanze, farsi sentire, condividere certe cose personali. Vi ho letto in questi giorni, mi avete più volte toccato gli occhi e il cuore. Sentirsi dire “mi manchi” o chiedere la ragione di un’assenza è qualcosa di speciale che io vivo con la mia famiglia e con i miei amici più cari. Se ci penso, con la maggior parte di voi non ci siamo mai visti né abbracciati ancora (per poco) e leggervi mi ha colpito molto” sono le parole del cantautore che in seguito ha svelato di essersi sottoposto ad un intervento.

“Ho subito un intervento, niente di particolarmente grave. Sto bene, e da pochi minuti mi sta tornando anche il sorriso. Se sono stato assente sui social e altrove, è per questo motivo. Da oggi parte il recupero, tornerà più forte di prima, sta arrivando l’estate… Che ve lo dico a fare?” ha concluso. Le ultime sue parole fanno credere che stia preparando una nuova hit da lanciare per le vacanze estive!

Auguriamo ad Antonio Aiello breve recupero e…attendiamo con ansia il nuovo singolo!