Covid, è atterrato ieri sera il volo proveniente dall’India, diretto ad Orio al Serio. Arrivati all’aeroporto di Bergamo, i passeggeri sono stati sottoposti al primo step di controlli: 6 positivi.

L’emergenza Coronavirus continua ad essere attiva ed a destare molta preoccupazione. La variante indiana, in particolare, sta distruggendo ancora troppe vite in India ed in diversi paesi del mondo. L’Italia ha imposto uno stop temporaneo per i voli provenienti dall’India: ad atterrare, in questi giorni, gli ultimi prima del blocco. Le notizie non sono confortanti: diversi giorni fa, l’aereo partito da Nuova Delphi ed atterrato a Roma ha portato con sé diversi positivi. Ieri sera, lunedì 3 maggio, un nuovo aereo è atterrato in Italia proveniente dall’India. All’aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, sei sono risultati positivi.

Leggi anche Covid, in arrivo a Roma un volo dall’India: i passeggeri andranno in due strutture per controlli

Covid, atterrato ad Orio al Serio il volo dall’India: sei passeggeri positivi

Sei passeggeri del volo proveniente dall’India, atterrato ad Orio al Serio, sono positivi al Covid-19. E’ il portale Ansa a rivelare tutti i dettagli. Il volo dall’India ha trasportato 146 persone e tra queste, 6 sono positivi al virus: non si conoscono ancora i dettagli, se sono stati contagiati dalla variante indiana. Le analisi sui positivi verranno studiate nei laboratori dell’Agenzia per la tutela della salute di Bergamo.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Tutte le persone presenti sul volo prima di imbarcarsi avevano dovuto presentare un tampone negativo eseguito entro le 72 ore prima della partenza. La preoccupazione che il contagio si sia diffuso è tanta. Ieri sera, lunedì 3 maggio, arrivati ad Orio al Serio, i passeggeri sono stati portati in due Covid hotel, ovvero Mercure di Bergamo e al ‘La Muratella’ di Cologno al Serio. Lì le persone che hanno viaggiato sul volo atterrato rimarranno in isolamento per dieci giorni, come prevedono le norme anti Covid. I sei positivi si trovano in una sezione apposita dell’albergo di Cologno dove trascorreranno tutta la quarantena, scrive l’ANSA.