Giulia de Lellis ha pubblicato un tenero scatto del passato sui canali social: l’influencer nelle sue IG story ha mostrato una foto inedita di lei da piccola! Non l’avevamo mai vista.

Sui social diventa sempre più popolare. Parliamo dell’incantevole influencer che abbiamo conosciuto a Uomini e Donne. Dopo la sua esperienza nel programma, è scoppiato il successo ed oggi è una delle icone del web e della moda. Giulia De Lellis conta su Instagram 5 milioni di follower: la classe ’96 pubblica consigli, i suoi look e racconta della sua vita. Proprio nelle ultime ore ha mostrato ai suoi fan una fotografia inedita insieme alla sua mamma: era davvero piccolissima! Guardiamola insieme.

Giulia De Lellis, tenero scatto del passato: la foto spunta fuori solo ora

Giulia De Lellis poche ore fa ha aggiornato il suo canale Instagram, in particolare ha aggiunto una nuova IG story in cui mostra una foto del passato, davvero inedita. E’ piccolissima in questa fotografia ed è insieme alla sua mamma. Sulla foto scrive ‘Io e mami, so che sembro Penelope, ma sono io. Mini me’. Penelope è la sua nipotina: è proprio vero, la somiglianza è incredibile!

Ma siete curiose di vedere questo tenero scatto? Eccolo:

Questa fotografia è davvero inedita. Non è la prima volta che GDL pubblica scatti del passato ma questa non l’avevamo mai vista prima.

La storia d’amore con Carlo

Dopo aver archiviato la lunga storia d’amore con Andrea Damante, conosciuto a Uomini e Donne, il cuore di GDL batte per Carlo Bussalli Beretta. L’influencer è fidanzata con il giovane figlio di Pietro Gussalli Beretta, vicedirettore della fabbrica di armi Beretta. Di famiglia facoltosa, Carlo è il discendente di Bartolomeo Beretta, fondatore dell’omonima fabbrica di armi. Da meno di un anno GDL e Carlo sono fidanzati: sono stati paparazzati a settembre 2020 in un ristorante insieme. Poco dopo hanno ufficializzato la loro love story sui social.