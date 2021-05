Uomini e Donne, l’amatissimo tronista in uno spot tv: l’avete riconosciuto? Ecco di chi si tratta.

È stato uno dei protagonisti della scorsa stagione di Uomini e Donne. Anche se la sua avventura sul trono non ha avuto lieto fine, Gianluca De Matteis è entrato nel cuore dei fan per la sua sensibilità e la sua educazione. Il tronista, infatti, ha scelto di abbandonare la trasmissione senza concludere il suo percorso sul trono e, quindi, senza arrivare ad una scelta finale. Come rivelato da lui stesso al momento dei saluti, Gianluca non si sentiva pienamente a suo agio in quel contesto, dove non aveva trovate nessuna che gli aveva fatto battere il cuore. Ora, però, è tornato in tv. Dove? Nello spot di una famosissima marca di birra. A riportarlo è lui stesso, in una story pubblicata sul suo canale ufficiale di Instagram. Diamo un’occhiata

Da Uomini e Donne ad uno spot tv: impossibile non riconoscere il tronista

Ricordate il bel tronista Gianluca De Matteis? È stato al fianco del collega sul trono Davide Donadei. Ma se quest’ultimo ha scelto Chiara Rabbi, con cui è ancora felicemente fidanzato, Gianluca non è riuscito a trovare la persona giusta a Uomini e Donne, decidendo di interrompere la sua esperienza sul trono prima del previsto. Per lui, adesso, però arriva una splendida novità. Gianluca è uno dei protagonisti del nuovo spot 2021 di Birra Moretti, in onda sulle reti nazionali. A mostrare un’immagine dello spot è stato proprio lui, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. Date un’occhiata:

“La birra è uno dei valori in cui credo di più”, scrive ironicamente Gianluca come didascalia alla sia story. Un gran bella soddisfazione per l’ex tronista, che non ha mai nascosto la sua grande passione per la recitazione, durante l’esperienza a Uomini e Donne. Tutte le nostre congratulazione e in bocca al lupo per il futuro a Gianluca!