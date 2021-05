Isola dei Famosi, il concorrente lascia la playa per un controllo medico: cosa è successo dopo la puntata di ieri?

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è entrata ormai nel vivo. La fame e la stanchezza si fanno sentire sempre di più e la competizione tra i naufraghi cresce sempre di più. Ieri sera, lunedì 3 maggio, è andata in onda una nuova puntata in diretta, dove è successo davvero di tutto, a partire dalla lite tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi. Non sono mancate, poi, le prove di resistenza, che prevedono ricompense o l’elezione del leader. Ma proprio ad una di questa prove uno dei naufraghi non ha potuto partecipare: si tratta di Andrea Cerioli, che in diretta ha avuto un malore. Nel daytime di oggi, abbiamo visto che dopo la puntata il concorrente ha lasciato momentaneamente la playa per sottoporsi ad accertamenti medici.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Isola dei Famosi, Andrea Cerioli lascia la playa per accertamenti medici: cosa è successo al concorrente?

Andrea Cerioli ha lasciato momentaneamente la playa per un controllo medico. Durante la puntata de L’Isola dei Famosi di ieri, infatti, il concorrente si è sentito male, dopo aver mangiato velocemente la ricompensa. “Ho visto tutto nero”, ha spiegato il naufrago, ammettendo di aver rimesso poco dopo. Per questo motivo, in seguito al malore, il concorrente ha lasciato la spiaggia per sottoporsi ad un controllo medico. Nel daytime in onda oggi, abbiamo visto gli altri naufraghi salutare l’ex tronista di Uomini e Donne, che è salito su una barca e ha lasciato la playa.

Un abbandono momentaneo, chiaramente: il naufrago è ancora in gioco. E voi, avete seguito la puntata di ieri del reality show condotto da Ilary Blasi? La sfida tra arrivisti e primitivi si fa sempre più accesa! Anche se, ora gareggiano in squadra, ma ne vincerà soltanto uno! Voi per chi fate il tifo tra tutti i concorrenti ancora sull’Isola?