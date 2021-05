Raffaele Renda, l’ex allievo di Amici, alla domanda degli utenti ‘Cosa c’è tra te e Martina’, risponde così: cosa ha detto.

E’ stato eliminato alla sesta puntata di Amici di Maria De Filippi, Raffaele Renda si è trovato al ballottaggio finale con Deddy. L’ex allievo del talent, era in squadra con le insegnanti, Arisa e Lorella Cuccarini. Il suo percorso all’interno della scuola è stato molto forte, e il cantante ha sempre mostrato il suo profondo talento. Come sappiamo, si è trovato in una sorta di ‘triangolo amoroso’ con Martina Miliddi e Aka7even, dopo che la ballerina, fidanzata prima con Luca Marzano, aveva manifestato un interesse per l’allievo di Arisa.

Nulla è successo tra i due, ma il legame instaurato è sempre stato molto forte. Ritornato sui social, gli utenti hanno voluto curiosare, e hanno posto a Raffaele una domanda particolare: “Cosa c’è tra te e Martina?”, il cantante risponde così.

“Cosa c’è tra te e Martina?”: Raffaele risponde in modo ‘curioso’

Raffaele Renda, all’interno della scuola di Amici di Maria DE Filippi, ha legato molto con i suoi compagni, in particolare, non è passato inosservato il rapporto che si è creato con Martina Miliddi. Il trascorso lo conosciamo benissimo, oggi, la ballerina è single, dato che, con Aka7even si è lasciata quando era ancora in casetta. Ma cosa è successo una volta fuori fra i due?

Un utente, incuriosito, ha posto a Raffaele una domanda ‘scomoda’: “Cosa c’è tra te e Martina?”, e il cantante ha risposto in modo non del tutto chiaro, lasciando i dubbi sempre più forti. Infatti, non ha scritto parola, ma ha solo riportato delle faccine, come potete osservare.

Ovviamente la risposta non fa altro che confondere i suoi follower: cosa ci sarà fra i due? Non sappiamo se c’è solo una bella amicizia o qualcosa di più, ma come si suol dire ‘se son rose fioriranno’!