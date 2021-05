Beppe Braida assente in studio a L’Isola dei famosi, ma esattamente perchè? Il naufrago risponde ad alcuni utenti.

Beppe Braida è stato uno dei naufraghi de L’Isola dei famosi, è stato, dato che, sappiamo, il comico ha dovuto abbandonare il reality a causa di problemi familiari. Infatti, l’ex naufrago prima di lasciare l’Honduras, ha dato la notizia ai suoi compagni di avventura, rivelando di aver saputo che suo padre era ricoverato per aver contratto il covid, e che forse anche sua madre era positiva.

Sono passate diverse settimane, e la sua presenza non ha fatto ancora ingresso in studio, ma esattamente perchè? Braida risponde ad alcuni utenti, e svela cosa succede.

Isola dei famosi, Beppe Braida non è presente in studio: spiega il motivo rispondendo agli utenti

Dal suo abbandono del reality sono passati diversi giorni, Beppe Braida ha lasciato a causa di gravi problemi familiari, e così è stato costretto a tornare in Italia, e lasciare L’Honduras. Molti utenti, suoi follower, hanno chiesto il perchè della sua assenza in studio, dato che, il tempo è passato, e anche gli altri naufraghi usciti dopo, sono tornati. Alcuni hanno pensato per motivi di quarantena, altri per la situazione legata al Covid, riguardo la sua famiglia, e per questo, il comico, ha risposto.

Nei commenti in basso ad una foto pubblicata nelle ultime ore, Beppe ha scritto che non sa quando ritornerà, e che molti sulle pagine social stanno chiedendo di lui, in risposta ad un follower che ha chiesto; e ancora, in altri, l’ex naufrago ha riportato il fatto di non essere ancora stato invitato.

A quanto pare, sembrerebbe essere questo il motivo di tale assenza. Al momento, Beppe Braida ancora non è stato presente in studio, chissà se prossimamente farà il suo ingresso, non bisogna che aspettare e seguire L’Isola dei famosi per scoprirlo.