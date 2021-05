Uscito nel 2015, “Revenant” è stato un successo strepitoso: l’eccezionale retroscena, sapete cosa ha dovuto fare il protagonista, Leonardo DiCaprio?

La straordinaria pellicola ha consacrato la carriera di Leonardo DiCaprio che si è portato a casa la statuetta di miglior attore la notte degli Oscar nel 2016. La trama del film è tanto semplice quanto appassionante: ambientata intorno al 1823, il protagonista, dopo essere scampato ad un attacco di indiani durante una spedizione, deve affrontare un viaggio in condizioni estreme e costellato di pericoli per far ritorno al suo villaggio. Ai pericoli della natura selvaggia e spietata, si sommano i fantasmi del passato del protagonista e la malvagità, talvolta, di cui cadono preda gli esseri umani.

Non riveleremo altro per chi non avesse ancora visto il film, che, ovviamente, è un capolavoro che merita davvero. C’è un particolare retroscena che ha visto protagonista Leonardo DiCaprio durante le riprese di “Revenant”: sapete cosa ha dovuto fare?

Sapete cosa ha fatto Leonardo DiCaprio sul set di “Revenant”?

Lo straordinario attore si è dimostrato davvero eccezionale durante le riprese del film. “Revenant”, infatti, ha richiesto un grande sforzo fisico sia per il cast che per la truppe, soprattutto a causa delle rigide condizioni climatiche delle location. Sono molti gli aneddoti incredibili che vedono protagonista Leonardo DiCaprio che si è meritato in pieno l’Oscar, sai per l’eccezionale interpretazione che per le sfide a cui si è sottoposto.

Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma l’attore è vegetariano. In una scena del film, possiamo vedere il protagonista mangiare del fegato di bisonte crudo. Ebbene, Leonardi DiCaprio l’ha fatto davvero, non ci sono trucchi di scena. Dimostrando una professionalità incredibile e uno stomaco di ferro, l’attore ha mandato giù il “boccone”. Un retroscena impensabile e davvero stupefacente, siete d’accordo?

Per fortuna, pubblico e critica hanno riconosciuto l’immenso talento dell’attore che grazie al film ha ottenuto il suo primo premio Oscar!