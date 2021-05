Attore, regista, produttore, Sylvester Stallone è un idolo del panorama artistico statunitense: quello che non immaginereste sul suo passato, riuscite a crederci?

Classe 1946, nato a New York ma con origini italiane, Sylvester Stallone è uno dei volti più celebri del mondo dello spettacolo americano. Fin da giovanissimo pratica diversi sport, tra cui la scherma e il football e il suo talento gli fa ottenere una borsa di studio. Sarà proprio al College che l’interprete inizierà a cimentarsi nella recitazione, prendendo parte a diversi spettacoli teatrali. Non solo sportivo e attore, ma anche pittore, l’attore è ormai impresso in modo indelebile nella memoria collettiva per le sue interpretazioni in “Rocky” e “Rambo”. C’è però un retroscena sul passato di Sylvester Stallone di cui molti non sono a conoscenza: lo avreste mai immaginato?

Leggi anche: Chi sono Sophia, Sistine e Scarlet Stallone, le figlie di Sylvester Stallone con la passione per la moda

Il retroscena che non immaginereste sul passato di Sylvester Stallone

Ha preso parte ad un numero incredibile di pellicole, a partire dal 1969 fino ad oggi. Non solo l’eccezionale franchising di “Rocky” e “Rambo”, l’attore si è cimentato in una serie straordinaria di film. Oltre al cinema, ha fatto diverse apparizioni anche in produzioni televisive, in spot e pubblicità ed è stato anche doppiatore. Per tre volte candidato ai premi Oscar, Sylvester Stallone ha saputo costruire una carriera eccezionale, che lo ha reso un idolo indimenticabile. Molti, però, non immaginano un retroscena davvero particolare del suo passato.

Non tutti sanno, infatti, che quando ha iniziato a frequentare l’Università di Miami scegliendo l’indirizzo di arta drammatica, l’attore ha lavorato sodo e duramente per mantenersi. Stallone, infatti, ha svolto gli impieghi più disparati: è stato parrucchiere, ha venduto biglietti al cinema e ha perfino lavorato nello zoo di Central Parl nelle vesti inserviente! Un retroscena incredibile, lo avreste mai immaginato?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone)

Incredibile pensare che una legenda come Sylvester Stallone abbia svolto dei lavori tanto “normali” non trovate anche voi?