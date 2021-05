Sapete chi è stato il primo tronista di Uomini e Donne? Vi sveliamo le curiosità sugli inizi del programma che risalgono al 1996: non tutti lo ricorderanno!

E’ uno dei programmi più longevi della televisione italiana: va in onda dal lontano 1996 ed ancora oggi ha un successo enorme. Uomini e Donne è in programma tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45 e regala in ogni puntata intrattenimento puro ai telespettatori. Uomini e donne hanno l’opportunità di trovare un partner grazie al format proposto da Maria de Filippi. Con esterne e messaggi possono conoscersi e poi, una volta nato l’amore, saranno pronti per uscire insieme dal programma e vivere una love story senza telecamere. Trono Classico ed Over sono i due ‘gruppi’ divisi in base all’età dei partecipanti: in questa stagione sono tutti uniti in un unico studio, nel pieno rispetto delle norme anti Covid. Ma voi, appassionati del dating show, ricordate il primo tronista in assoluto del programma?

Leggi anche Uomini e Donne, ex cavaliere del trono over nel cast di Gomorra: l’annuncio su Instagram

Uomini e Donne, sapete chi è stato il primo tronista in assoluto? Non tutti lo ricorderanno

Il ‘tronista è è colui o colei in cerca dell’anima gemella. Viene scelto dal programma per sedersi sul famoso ‘trono’: voi ricordate chi è stato il primissimo protagonista di Uomini e Donne?

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Roberto Maltoni è stato il primo single a partecipare al programma. L’imprenditore cinquantenne era alla ricerca dell’amore della vita e disposto a regalare alla sua scelta un anello di fidanzamento! Tra le sue corteggiatrici c’era Tina Cipollari, attuale opinionista del programma, veterana dello studio di Uomini e Donne. Roberto rifiutò Tina ed a lei preferì abbandonare il programma insieme a Giuliana!

La Cipollari, dopo il due di picche, salì al trono insieme a Claudia Montanarini, anche lei corteggiatrice di Roberto.

Il dating show oggi

Attualmente nello studio di Uomini e Donne i tre troni sono occupati da Samantha, Giacomo e Massimiliano. Ai lati dello studio ci sono i due parterre del Trono Over.