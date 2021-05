Drusilla Gucci lunedì 3 maggio è entrata nello studio de l’Isola dei Famosi: l’ex naufraga ha scelto, per la puntata, dei gioielli extra dark! Li avete notati anche voi?

Lunedì 3 maggio è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. L’appuntamento con il reality show è sempre tanto atteso dai telespettatori! Non sono mancate sorprese e colpi di scena lunedì: Gilles Rocca è stato eliminato al televoto. Il naufrago ha scelto di tornare a casa e di rifiutare la seconda chance offerta dal programma. Nella puntata andata in onda lunedì, abbiamo visto in studio le due ex naufraghe che dopo il periodo di quarantena sono finalmente tornate in tv. Parliamo di Elisa Isoardi e Drusilla Gucci. Quest’ultima ha attirato l’attenzione di molti per alcuni gioielli indossati: avete notato cosa aveva al collo?

Isola dei Famosi, Drusilla Gucci torna in studio: avete notato cosa aveva al collo?

Drusilla Gucci è l’ex naufraga de l’Isola dei Famosi. La modella e pronipote del fondatore della nota maison di moda Gucci, durante la sua avventura nel reality ha raccontato la sua passione per ossa di animali di ogni genere e diversi oggetti ‘macabri’.

E così, per la serata di lunedì 3 maggio, nello studio de L’Isola dei Famosi, Drusilla ha scelto di indossare alcuni gioielli che dimostrano la sua grande passione. Al collo ha scelto un mega ciondolo a forma di ragno luccicante, in coppia con gli orecchini. Ecco il post pubblicato dove è possibile notare le scelte:

Come didascalia al post, la Gucci ha scritto: “L’eleganza è qualcosa di innato, non si può acquisire. Non è mai ostentata, ma sempre sussurrata. Non riguarda tanto gli abiti, ma il modo in cui vengono indossati, risiede nelle movenze e nell’animo di una persona”.