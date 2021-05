“Malcolm” è stata una divertentissima serie tv andata in onda a partire dagli inizi del 2000: sapete com’è diventato oggi il protagonista, Frankie Muniz?

Negli anni duemila “Malcolm” è stata una delle serie tv più divertenti e iconiche mai andate in onda. La storia ruotava intorno all’omonimo protagonista e alla sua bizzarra famiglia formata dal padre e dalla madre, dai due fratelli maggiori e da quello minore. Mentre il padre era dipinto come un uomo simpatico, ma privo di autorità, la madre Lois era una sorta di generale capace di far tremare tutti gli uomini di casa con uno sguardo. Il fratello maggiore, Francis, era stato spedito all’accademia militare e il secondogenito, Reese, appariva come il tipico bulletto in realtà fragile e desideroso di attenzione. Il più piccolo, Dewey, era il più chiuso e appariva rassegnato ad essere surclassato dai fratelli maggiori. Infine, Malcolm, il protagonista, era una sorta di genio ma sempre pronto a mettersi nei guai. A interpretarlo c’era il talentuoso Frankie Muniz: sapete com’è diventato oggi?

Ricordate “Malcolm”: com’è oggi il protagonista Frankie Muniz?

Il giovanissimo interprete, classe 1985, è stato una sorta di bambino prodigio. Oltre a Malcolm, serie tv iconica in cui ha recitato per 6 anni, ha preso parte anche ad “Agente Cody Banks” (e nel suo sequel) film che lo ha visto protagonista accanto a Hilary Duff. Lo abbiamo ammirato poi in “Big Fat Liar” e “Stay alive”, oltre che in alcune serie tv molto amate. Basti pensare a “Criminal Minds” e “Lizzie McGuire”. Forse non tutti lo sanno che l’interprete è anche un appassionato pilota e ha deciso di dedicarsi alle gare automobilistiche. Se siete curiosi di vedere com’è oggi l’indimenticabile volto di “Malcolm” ecco per voi una foto che arriva dal suo profilo Instagram.

Pronti a restare sorpresi? Frankie Muniz è oggi felicemente sposato e padre di un bellissimo bambino venuto al mondo un paio di mesi fa!