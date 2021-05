Mario Balotelli, durissimo sfogo: “Lasciatemi fare la mia vita pacate e serena”, le parole del calciatore su Instagram.

Mario Balotelli e Dayane Mello sono stati beccati di nuovo insieme. L’ex concorrente del GF Vip non ha mai nascosto di avere un rapporto speciale con il calciatore, con cui ha avuto un flirt in passato. Ma, secondo quanto riporta l’ultimo numero di Chi, in edicola oggi mercoledì 5 maggio, i due avrebbero ripreso a frequentarsi. La modella brasiliana e Balotelli sono stati fotografati nei pressi di un residence, dove avrebbero trascorso la notte insieme. Poche ore fa, Mario Balotelli ha pubblicato uno sfogo sui social, che potrebbe essere riferito proprio alla storia con Dayane. Ecco le sue parole.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Mario Balotelli, durissimo sfogo sui social: “Basta!”, cosa è successo?

È ritorno di fiamma tra Dayane Mello e Mario Balotelli? Intervistata da Chi qualche settimana fa, l’ex gieffina si è dichiarata single, ma ha ammesso che tra lei e il calciatore ci fosse un rapporto speciale. Poche ore fa, proprio il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti della “coppia”, che avrebbe ripreso a frequentarsi. I due avrebbero trascorso una notte in un residence, che Mario avrebbe raggiunto in precedenza con un amico. Quando quest’ultimo è andato via, è arrivata Dayane, che si sarebbe diretta proprio nella stanza di Supermario. È quanto si legge su Chi, ma cosa ne pensano i diretta interessati? Al momento, nessuno dei due ha parlato esplicitamente della vicenda. Balotelli, però, si è lasciato andare ad uno sfogo che potrebbe essere riferito proprio a questa storia.

“Perché Mario Balotelli non può avere un’amica e non può mangiare in compagnia o scherzare o ridere o passare del tempo che subito pensate a coppie, sesso o matrimonio?”, scrive il calciatore, chiedendo di essere lasciato in pace. Ecco il suo sfogo:

Nel messaggio, Balotelli parla di “storie fasulle”: il calciatore fa riferimento proprio alla presunta nuova storia con Dayane Mello?