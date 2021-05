La risposta della ballerina Martina Miliddi non lascia dubbi: ecco come va con il cantante di Amici 20 Aka7Even

Durante la ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi sono nate diverse storie d’amore. La più travagliata sicuramente è quella tra Martina Miliddi e Luca Marzano, in arte Aka7Even. I due sono stati tra i primi a fidanzarsi nella casetta, ma anche i primi a lasciarsi. La loro storia è stata piena di alti e bassi. All’inizio sembravano perfetti per stare insieme, ma poi sono emersi i primi intoppi. In particolare, Martina ha scoperto di provare qualcosa anche nei confronti di Raffaele Rende. Dopo un breve periodo di crisi, i due sono tornati insieme, ma durante il serale si sono lasciati nuovamente. Adesso non stanno più insieme, come dichiarato anche da Martina a Verissimo.

Amici 20, la risposta di Martina non lascia dubbi: le parole su Aka

Martina Miliddi è stata una delle allieve più discusse della ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. La ballerina, durante l’esperienza nel talent, ha avuto una storia d’amore con il cantante Luca Marzano, in arte Aka7Even. La loro storia ha incuriosito migliaia e migliaia di telespettatori. Peccato però che, poco prima dell’eliminazione della ballerina, la storia sia naufragata. Sia Martina che Luca adesso sono single. Secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, però, la Miliddi sembra stia frequentando Raffaele Rende, cantante per il quale aveva già perso la testa.

Durante una diretta sul suo account Instagram, Martina ha risposto ad una domanda su Aka, eliminando ogni tipo di dubbio sulla loro storia: “Tra noi è finita e sono libera di fare ciò che voglio, non devo chiedere il permesso a lui”.

La risposta della ballerina è stata secca: tra i due è ufficialmente finita e la ballerina vuole sentirsi libera di continuare a viversi la sua vita. La sua risposta ovviamente lascia l’amaro in bocca ai fan della coppia, i quali speravano in un ritorno di fiamma una volta terminato il talent show. Resta da capire adesso se Martina stia frequentando Raffaele.