Barbara D’Urso è al timone di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, ma quando è prevista la loro ultima puntata? Spunta la presunta data.

È la vera e propria regina indiscussa di Mediaset, Barbara D’Urso. Attualmente al timone di due programmi televisivi seguitissimi ed amatissimi, la conduttrice campana si è dimostrata, per un nuovo anno consecutivo, una vera e propria certezza per l’azienda di Cologno Monzese. Sempre sul pezzo e, soprattutto, sempre dedita a dedicare tantissimo tempo a fatti di cronaca ed attualità, la splendida D’Urso offre, giorno dopo giorno, un programma ricco di argomenti davvero interessantissimi.

Leggi anche –> Barbara D’Urso insieme ai suoi fratelli, Daniela e Alessandro: li avete mai visti? Lo scatto è bellissimo

Soltanto qualche settimana fa, Barbara D’Urso ha salutato anticipatamente il pubblico di Live-Non è la D’Urso. A differenze delle stagioni scorse, il suo prime time è terminato in netto anticipo. A questo punto, però, ci chiediamo: quando andrà in onda l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Secondo Davide Maggio, sembrerebbe che la data di fine stagione sia stata già prefissata. Siete curiosi di saperne di più? Ci pensiamo noi!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Barbara D’Urso, quando è prevista l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque e Domenica Live?

Siamo giunti a Maggio. E, si sa, tutti i programmi sono giunti ormai alle battute d’arresto. Se, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, il finale di stagione di Uomini e Donne è previsto, a quanto pare, per il 28 Maggio, siete curiosi di sapere cosa accadrà ai programmi di Barbara D’Urso. Attualmente al timone di Pomeriggio Cinque, in onda dal Lunedì al Venerdì, e Domenica Live, quando andrà in onda la loro ultima puntata? A lanciare l’indiscrezione, come dicevamo precedentemente, è stato Davide Maggio.

Leggi anche –> Barbara D’Urso, “Mi scoppia ancora il cuore”: ricordo nostalgico sui social

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’ultima puntata sia di Pomeriggio Cinque che di Domenica Live sia prevista per le prossime settimane. In particolare, si legge che l’ultimo appuntamento quotidiano vada in onda Venerdì 28 Maggio. E che, invece, l’ultima puntata di Domenica Live dovrebbe andare in onda, salvo cambi di programmazione, il 23 Maggio.

Da come si può chiaramente comprendere, sembrerebbe proprio che per le prossime settimane dovremmo salutare i due programmi di Barbara D’Urso. In attesa di una nuova e travolgente edizione, auguriamo un sereno riposo alla conduttrice.