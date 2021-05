Anna Pettinelli e Veronica Peparini insieme in tv: dove vedremo le due insegnanti di Amici.

Le stiamo ammirando in veste di insegnanti ad Amici di Maria De Filippi, dove qui, Anna Pettinelli e Veronica Peparini sono al timone della stessa squadra. Squadra inizialmente formata da Aka7even, Giulia Stabile e Samuele Barbetta. Ma come ormai è noto, sabato scorso, durante la puntata del Serale, il ballerino è stato eliminato.

Samuele si è trovato al ballottaggio finale con Alessandro, e quest’ultimo si è salvato. Come abbiamo espresso inizialmente, la maestra di canto e di ballo saranno presenti ancora una volta insieme in tv: ma esattamente dove le vedremo?

Anna Pettinelli e Veronica Peparini: dove le vedremo insieme in tv

Anna Pettinelli è l’insegnate di canto, mentre Veronica Peparini è l’insegnate di ballo, di Amici di Maria De Filippi, le due maestre stanno accompagnando i loro allievi in questo percorso molto impegnativo. Insieme sono una vera forza della natura; in particolare, Anna Pettinelli è spesso al centro dell’attenzione per gli scontri avuti con Rudy Zerbi, dato che, entrambi, portano avanti, con vigore, il talento dei loro allievi, che spesso sono in gara insieme.

Come vi abbiamo anticipato, Anna Pettinelli e Veronica Peparini saranno di nuovo insieme in tv, ma dove le vedremo esattamente? A quanto pare, com’è già successo per i precedenti insegnanti, le due maestre saranno ospiti di Verissimo, e ci sorprenderanno raccontando il loro percorso, le sensazioni e qualche aneddoto.

Molto probabilmente, anche per la Pettinelli e la Peparini, avverrà il collegamento dalla scuola di Amici, come è accaduto in precedenza. Il talent è ormai giunto alla fine, dato che, proprio questo sabato, ci sarà la tanto attesa semifinale: chi saranno i finalisti di questa edizione? Lo scopriremo solo guardando la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi!