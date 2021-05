Green Pass, ecco a cosa servirà la certificazione verde in Italia: quando sarà disponibile e cosa si potrà fare. Ecco tutti i dettagli.

L’emergenza Coronavirus, nonostante la campagna vaccinale sembra proseguire spedita, è ancora attiva. I contagi e la variante indiana che pian piano si sta diffondendo in altri paesi desta preoccupazione ma in Italia si pensa già alle vacanze. Come permettere ai cittadini di regalarsi qualche giorno di relax? Da una parte hanno inserito la certificazione verde italiana, dall’altra il green pass europeo. Di cosa si tratta, quando entrerà in vigore, cosa si potrà fare nel dettaglio. Siamo qui per aggiornarvi sulla ‘certificazione verde’ che sarà disponibile in Italia nella seconda metà di maggio.

Green pass, a cosa serve e quando sarà disponibile: tutti i dettagli sulla certificazione verde

A partire dalla seconda metà di maggio sarà disponibile, in Italia, la certificazione verde. Chi arriva nel nostro paese potrà circolare liberamente, attestando con il green pass l’avvenuta vaccinazione o il tampone negativo effettuato negli ultimi due giorni. Anche per chi rientra dall’estero, o ci arriva, è previsto lo spostamento tra Regioni.

L’Ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, probabilmente cambierà: saranno favoriti gli spostamenti di chi arriva da Stati in cui le campagne vaccinali registrato ottimi risultati. Chi arriva in Italia con il green pass potrà dunque circolare liberamente e sarà valida anche per partecipare ad eventi. Quali? Eventi sportivi, spettacoli, concerti potrebbero ritornare ad essere aperti al pubblico!

Il pass europeo dovrebbe seguire le stesse regole di quelle italiane: restiamo in attesa di ulteriori aggiornamento.

Estate 2021 e Covid, dove si potrà viaggiare?

In Europa dove si potrà viaggiare? Diversi paesi nel mondo stanno già sperimentando alcune differenti versioni del certificato. Parliamo di Israele, Grecia ed Islanda. Questi tre sono già partiti con il pass Covid-free: il Governo greco, in particolare, si sta impegnando in tutti i modi per offrire ai visitatori un soggiorno sicuro e senza preoccupazione legate al Covid.