Alba Parietti nostalgica su Instagram: “Non c’è un giorno che non pensi a te”, di seguito vi riportiamo le sue parole

La showgirl Alba Parietti è nata a Torino il 2 luglio del 1961. Si è diplomata al liceo artistico e subito dopo la scuola ha lavorato nelle radio locali. In seguito esordisce a teatro nel 1977 nello spettacolo L’importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde. L’anno dopo, invece, partecipa a Miss Italia, non riuscendo ad arrivare in finale. All’inizio degli anni Ottanta, invece, fa le sue prime comparse televisive e cinematografiche in Italian Boys e Sapore di mare. Il successo inizia ad arrivare negli anni Novanta, prima come cantante e poi come conduttrice televisiva. La sua prima conduzione è al timone di “Galagol” insieme a Massimo Caputi su Telemontecarlo. Nel ’92, invece, presenta il Festival di Sanremo accanto a Pippo Baudo, Milly Carlucci e Brigitte Nielsen. È stata protagonista, inoltre, di alcune commedie cinematografiche di successo come Abbronzatissimi e Saint Tropez – Saint Tropez.

Alba Parietti, post nostalgico su Instagram

Oggi Alba Parietti è una delle showgirl più famose del nostro paese. La donna è seguitissima anche sui social. Su Instagram, ad esempio, ha quasi mezzo milione di seguaci. Proprio sul popolare social network, la Parietti si è lasciata andare ad un post nostalgico, dedicato al padre scomparso. I genitori della Parietti, Francesco e Grazia, erano rispettivamente un chimico e una scrittrice. Su Instagram, Alba ha ricordato il padre, scrivendo: “Caro papà, oggi sarebbe stato il tuo compleanno.Da troppi anni manchi, da troppi anni te ne sei andato, ma sei sempre stato qui con me, non mi hai mai lasciato.

Tu vivevi per me e sei diventato parte di me, ho cercato di essere più simile a te, ho cercato di non deluderti, ho cercato di essere la figlia che tu volevi, ho cercato di non mancare mai di rispetto al grande Padre ed eroe che tu sei stato sempre”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Il post della Parietti poi prosegue: “Non c’è giorno che io non pensi a te e alla mamma, non c’è giorno che io non ti senta vicino,non ti senta presente e non mi senta la figlia del partigiano e di quell’uomo bellissimo che eri tu papà. Buon compleanno ovunque tu sia”.

Un post molto dolce, che ha fatto emozionare i fan. La Parietti ha pubblicato una foto in bianco e nero del padre e il post ha ricevuto il pieno di like.